Finaliści nagrody Golden Boy. Wiadomo, co z Pietuszewskim

Tuttosport ujawniło listę 25. zawodników, którzy znaleźli się w gronie finalistów do nagrody Golden Boy. Wśród nich zabrakło polskich piłkarzy. Wcześniej w gronie nominowanych był m.in. Oskar Pietuszewski.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Golden Boy 2026: lista finalistów bez polskich piłkarzy

Oskar Pietuszewski, Kacper Potulski, Michał Gurgul oraz Wojciech Mońka to czterech polskich piłkarzy, którzy znaleźli się wśród nominowanych do nagrody Golden Boy 2026. W poniedziałek (5 października) dziennik Tuttosport wyłonił 25 ze 100 finalistów, którzy wciąż mają szanse na triumf w prestiżowym plebiscycie. Wśród finalistów zabrakło jednak polskich piłkarzy. Zwycięzcę wybierze niebawem 50 dziennikarzy z całej Europy.

Wśród finalistów znaleźli się m.in. Yan Diomande, Pau Cubarsi, Luka Vusković, Endrick czy Lennart Karl. Pięciu piłkarzy, a dokładnie Charalampos Kostoulas, Joane Gadou, Franco Mastantuono, Rodrigo Mora i Xavi Espart znaleźli się w gronie finalistów dzięki dzikiej karcie.

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Finaliści nagrody Golden Boy 2026:

Pau Cubarsi

Ayoub Bouaddi

Warren Zaire-Emery

Yan Diomande

Luka Vusković

Victor Froholdt

Myles Lewis-Skelly

Rayan

Jorrel Hato

Lennart Karl

Estevao

Endrick

Eli Junior Kroupi

Gianluca Prestianni

Konstantinos Karetsas

Said El Mala

Jon Martin

Marc Bernal

Kerim Alajbegović

Finn Jeltsch

Charalampos Kostoulas

Joane Gadou

Franco Mastantuono

Rodrigo Mora

Xavi Espart

Zwycięzca nagrody Golden Boy zostanie wybrany w listopadzie. W poprzednim roku triumfatorem był Desire Doue z Paris Saint-Germain. Warto dodać, że jeden z finalistów, a więc Luka Vusković ma w swoim CV pobyt w Ekstraklasie. W drugiej części sezonu 2023/2024 grał w barwach Radomiaka Radom.