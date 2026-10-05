Finaliści nagrody Golden Boy. Wiadomo, co z Pietuszewskim

Golden Boy 2026: lista finalistów bez polskich piłkarzy
Oskar Pietuszewski, Kacper Potulski, Michał Gurgul oraz Wojciech Mońka to czterech polskich piłkarzy, którzy znaleźli się wśród nominowanych do nagrody Golden Boy 2026. W poniedziałek (5 października) dziennik Tuttosport wyłonił 25 ze 100 finalistów, którzy wciąż mają szanse na triumf w prestiżowym plebiscycie. Wśród finalistów zabrakło jednak polskich piłkarzy. Zwycięzcę wybierze niebawem 50 dziennikarzy z całej Europy.
Wśród finalistów znaleźli się m.in. Yan Diomande, Pau Cubarsi, Luka Vusković, Endrick czy Lennart Karl. Pięciu piłkarzy, a dokładnie Charalampos Kostoulas, Joane Gadou, Franco Mastantuono, Rodrigo Mora i Xavi Espart znaleźli się w gronie finalistów dzięki dzikiej karcie.
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Finaliści nagrody Golden Boy 2026:
- Pau Cubarsi
- Ayoub Bouaddi
- Warren Zaire-Emery
- Yan Diomande
- Luka Vusković
- Victor Froholdt
- Myles Lewis-Skelly
- Rayan
- Jorrel Hato
- Lennart Karl
- Estevao
- Endrick
- Eli Junior Kroupi
- Gianluca Prestianni
- Konstantinos Karetsas
- Said El Mala
- Jon Martin
- Marc Bernal
- Kerim Alajbegović
- Finn Jeltsch
- Charalampos Kostoulas
- Joane Gadou
- Franco Mastantuono
- Rodrigo Mora
- Xavi Espart
Zwycięzca nagrody Golden Boy zostanie wybrany w listopadzie. W poprzednim roku triumfatorem był Desire Doue z Paris Saint-Germain. Warto dodać, że jeden z finalistów, a więc Luka Vusković ma w swoim CV pobyt w Ekstraklasie. W drugiej części sezonu 2023/2024 grał w barwach Radomiaka Radom.