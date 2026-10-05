Finaliści nagrody Golden Boy. Wiadomo, co z Pietuszewskim

18:50, 5. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Tuttosport

Tuttosport ujawniło listę 25. zawodników, którzy znaleźli się w gronie finalistów do nagrody Golden Boy. Wśród nich zabrakło polskich piłkarzy. Wcześniej w gronie nominowanych był m.in. Oskar Pietuszewski.

Oskar Pietuszewski
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Golden Boy 2026: lista finalistów bez polskich piłkarzy

Oskar Pietuszewski, Kacper Potulski, Michał Gurgul oraz Wojciech Mońka to czterech polskich piłkarzy, którzy znaleźli się wśród nominowanych do nagrody Golden Boy 2026. W poniedziałek (5 października) dziennik Tuttosport wyłonił 25 ze 100 finalistów, którzy wciąż mają szanse na triumf w prestiżowym plebiscycie. Wśród finalistów zabrakło jednak polskich piłkarzy. Zwycięzcę wybierze niebawem 50 dziennikarzy z całej Europy.

Wśród finalistów znaleźli się m.in. Yan Diomande, Pau Cubarsi, Luka Vusković, Endrick czy Lennart Karl. Pięciu piłkarzy, a dokładnie Charalampos Kostoulas, Joane Gadou, Franco Mastantuono, Rodrigo Mora i Xavi Espart znaleźli się w gronie finalistów dzięki dzikiej karcie.

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Finaliści nagrody Golden Boy 2026:

  • Pau Cubarsi
  • Ayoub Bouaddi
  • Warren Zaire-Emery
  • Yan Diomande
  • Luka Vusković
  • Victor Froholdt
  • Myles Lewis-Skelly
  • Rayan
  • Jorrel Hato
  • Lennart Karl
  • Estevao
  • Endrick
  • Eli Junior Kroupi
  • Gianluca Prestianni
  • Konstantinos Karetsas
  • Said El Mala
  • Jon Martin
  • Marc Bernal
  • Kerim Alajbegović
  • Finn Jeltsch
  • Charalampos Kostoulas
  • Joane Gadou
  • Franco Mastantuono
  • Rodrigo Mora
  • Xavi Espart

Zwycięzca nagrody Golden Boy zostanie wybrany w listopadzie. W poprzednim roku triumfatorem był Desire Doue z Paris Saint-Germain. Warto dodać, że jeden z finalistów, a więc Luka Vusković ma w swoim CV pobyt w Ekstraklasie. W drugiej części sezonu 2023/2024 grał w barwach Radomiaka Radom.

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