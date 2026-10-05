Bośnia i Hercegowina – Polska: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (05.10.2026)

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zielinski

Bośnia i Hercegowina – Polska: gdzie oglądać?

Reprezentacja Polski zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w czwartym spotkaniu obecnej edycji Ligi Narodów. Biało-czerwoni rywalizują w dywizji B, a poniedziałkowe starcie może mieć duże znaczenie dla układu tabeli grupy 4. Po trzech kolejkach Bośnia ma pięć punktów, natomiast Polska zgromadziła cztery oczka.

Polacy rozpoczęli zmagania od bezbramkowego remisu właśnie z Bośnią i Hercegowiną, a następnie przegrali ze Szwecją (1:3). W trzeciej kolejce Biało-czerwoni efektownie pokonali Rumunię (6:0). Bośniacy pozostają natomiast niepokonani. Po remisie w Warszawie wygrali z Rumunią (4:2), a następnie zremisowali ze Szwecją (1:1).

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Bośnia i Hercegowina – Polska: transmisja TV

Mecz Bośnia i Hercegowina – Polska będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisję spotkania przeprowadzą TVP 1 oraz TVP Sport. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 20:45. Spotkanie skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński. Transmisja w TVP Sport rozpocznie się już o 20:15, natomiast TVP 1 studio przedmeczowe zacznie się od 20:25.

Bośnia i Hercegowina – Polska: transmisja online

Spotkanie Bośnia i Hercegowina – Polska będzie można również obejrzeć w internecie. Transmisja online zostanie udostępniona na stronie TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport.

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Bośnia i Hercegowina – Polska: sonda

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Bośniaków

wygraną Polaków

remisem wygraną Bośniaków

wygraną Polaków

remisem 0 Votes

Gdzie oglądać mecz Bośnia i Hercegowina – Polska? Spotkanie Bośnia i Hercegowina – Polska będzie można obejrzeć na antenach TVP 1 i TVP Sport. Transmisja internetowa będzie natomiast dostępna za pośrednictwem strony internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się spotkanie Bośnia i Hercegowina – Polska? Mecz Bośnia i Hercegowina – Polska odbędzie się w poniedziałek, 5 października 2026 roku. Początek spotkania 4. kolejki Ligi Narodów zaplanowano na godzinę 20:45. Rywalizacja zostanie rozegrana na stadionie Bilino Polje w Zenicy.

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