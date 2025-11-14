Polska - Holandia to spotkanie el. MŚ 2026. Obie ekipy rywalizują w grupie G. Znamy oficjalne składy na mecz w Warszawie.

Paweł Andrachiewicz/ PressFocus Na zdjęciu: Holandia - Polska

Polska – Holandia: oficjalne składy

Pojedynek na PGE Narodowym w Warszawie to hit piątkowej odsłony rywalizacji w eliminacjach do MŚ 2026. Polska nadal walczy o bezpośredni awans, natomiast Holandia już dzisiaj chce zapewnić sobie awans na przyszłoroczny mundial. Na godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy składy na to spotkanie.

Jan Urban zdecydował, że między słupkami bramki Biało-Czerwonych wystąpi Kamil Grabara. Na bokach defensywy pojawią się Jakub Kiwior i Matty Cash, natomiast duet środkowych obrońców stworzą Jan Ziółkowski i Tomasz Kędziora. W drugiej linii zobaczymy Nicolę Zalewskiego, Piotra Zielińskiego, Sebastiana Szymańskiego i Michała Skórasia. Najbardziej wysuniętym zawodnikiem będzie Robert Lewandowski, za którego plecami zagra Jakub Kamiński.

Polska: Kamil Grabara – Jakub Kiwior, Jan Ziółkowski, Tomasz Kędziora, Matty Cash – Nicola Zalewski, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Michał Skóraś – Jakub Kamiński – Robert Lewandowski

Holandia: Bart Verbruggen – Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Jurrien Timber – Lutsharel Geertruida – Frenkie de Jong, Justin Kluivert, Ryan Gravenberch – Cody Gakpo, Memphis Depay, Donyell Malen