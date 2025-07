PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech Poznań chce Amela Mujanicia

Lech Poznań w minioną niedzielę mógł sięgnąć po pierwsze trofeum w sezonie 2025/26. Mistrzowie Polski jednak podołali wyzwaniu. Superpuchar Polski trafił do gabloty Legii Warszawa, która zwyciężyła na Bułgarskiej rezultatem 2:1. Kolejorz zaprezentował się przeciętnie, przez co wiele się mówi o nich w kontekście nowych wzmocnień. A zapowiedział to sam Niels Frederiksen.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Lecha Poznań przekazuje serwis „Sportbladet”. Otóż mistrzowie Polski mogą sięgnąć po interesującego piłkarza. W kręgu zainteresowań Kolejorza znalazł się Amel Mujanić, który na co dzień reprezentuje barwy Orgryte. Sprowadzenie Szweda jednak nie będzie tak prostym zadaniem.

Wspomniane źródło zaznacza, że Amel Mujanić wzbudza spore zainteresowanie na rynku. Lech Poznań nie jest jedyny. Szwed znajduje się również na radarze Holstein Kiel, Malmo oraz Elfsborg. Czas pokaże, czy Kolejorz będzie w stanie wygrać rywalizację o 24-letniego środkowego pomocnika.

Amel Mujanić w sezonie 2024/25 rozegrał 16 spotkań w koszulce Orgryte. W tym czasie szwedki zawodnik zdołał strzelić jednego gola. 24-latek może się pochwalić również sześcioma asystami. Portal „Transfermarkt” natomiast wycenia zawodnika na 600 tysięcy euro.