Powołania Urbana do reprezentacji Polski
Jan Urban ogłosił swoje debiutanckie powołania do reprezentacji Polski. Nowy selekcjoner Biało-czerwonych już na początku swojej pracy musiał sprostać sporemu wyzwaniu i rozwiązać sprawę z udziałem Roberta Lewandowskiego. Przypomnijmy, że Michał Probierz odebrał opaskę kapitańską „Lewemu”, po czym napastnik zrezygnował z gry w kadrze.
Powołania do reprezentacji Polski na wrześniowe mecze 2025
Robert Lewandowski znalazł się w kadrze reprezentacji Polski. Według doniesień napastnik będzie dalej pełnił funkcję kapitana.
Bramkarze: Drągowski, Grabara, Skorupski, Mrozek
Obrońcy: Bednarek, Cash, Kędziora, Kiwiora, Pyrka, Wiśniewski, Wszołek, Ziółkowski
Pomocnicy: Frankowski, Grosicki, Kamiński, Kapustka, Piotrowski, S. Szymański, Zalewski, Zieliński
Napastnicy: Buksa, Lewandowski, Piątek, Świderski
W kadrze zabrakło miejsca dla Marcina Bułki, który latem przeniósł się do Arabii Saudyjskiej. Ponadto zabrakło innych piłkarzy, którzy ostatnio grali w narodowych barwach. Są to m.in.: Bartosz Bereszyński, Mateusz Bogusz, Paweł Dawidowicz, Maxi Oyedele, Sebastian Walukiewicz.
Kiedy gra reprezentacja Polski?
Reprezentacja Polski na początku września rozegra dwa mecze eliminacyjne do MŚ 2026. W czwartek (4 września) drużyna Jana Urbana zmierzy się na wyjeździe z Holandią, a w niedzielę (7 września) zagra w Polsce z Finlandią.