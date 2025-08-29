Jan Urban ogłosił powołania do reprezentacji Polski na wrześniowe mecze eliminacji do mistrzostw świata 2026. Biało-czerwoni zagrają z Holandią i Finlandią.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Powołania Urbana do reprezentacji Polski

Jan Urban ogłosił swoje debiutanckie powołania do reprezentacji Polski. Nowy selekcjoner Biało-czerwonych już na początku swojej pracy musiał sprostać sporemu wyzwaniu i rozwiązać sprawę z udziałem Roberta Lewandowskiego. Przypomnijmy, że Michał Probierz odebrał opaskę kapitańską „Lewemu”, po czym napastnik zrezygnował z gry w kadrze.

Powołania do reprezentacji Polski na wrześniowe mecze 2025

Robert Lewandowski znalazł się w kadrze reprezentacji Polski. Według doniesień napastnik będzie dalej pełnił funkcję kapitana.

Bramkarze: Drągowski, Grabara, Skorupski, Mrozek

Obrońcy: Bednarek, Cash, Kędziora, Kiwiora, Pyrka, Wiśniewski, Wszołek, Ziółkowski

Pomocnicy: Frankowski, Grosicki, Kamiński, Kapustka, Piotrowski, S. Szymański, Zalewski, Zieliński

Napastnicy: Buksa, Lewandowski, Piątek, Świderski

W kadrze zabrakło miejsca dla Marcina Bułki, który latem przeniósł się do Arabii Saudyjskiej. Ponadto zabrakło innych piłkarzy, którzy ostatnio grali w narodowych barwach. Są to m.in.: Bartosz Bereszyński, Mateusz Bogusz, Paweł Dawidowicz, Maxi Oyedele, Sebastian Walukiewicz.

Kiedy gra reprezentacja Polski?

Reprezentacja Polski na początku września rozegra dwa mecze eliminacyjne do MŚ 2026. W czwartek (4 września) drużyna Jana Urbana zmierzy się na wyjeździe z Holandią, a w niedzielę (7 września) zagra w Polsce z Finlandią.