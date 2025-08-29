Lewandowski znów na czele reprezentacji. Wrześniowe mecze w jego rękach

Robert Lewandowski wraca do reprezentacji Polski po zmianie selekcjonera. Ciekawe wieści w sprawie zawodnika przekazał dziennikarz Mateusz Borek z Kanału Sportowego.

fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski odzyska opaskę kapitana reprezentacji Polski

Robert Lewandowski weźmie udział we wrześniowym zgrupowaniu reprezentacji przy okazji spotkań eliminacji mistrzostw świata z Holandią i Finlandią. Tymczasem interesujące informacje na temat zawodnika FC Barcelony przekazał dziennikarz Mateusz Borek w Kanale Sportowym.

Źródło podało, że Lewandowski odzyska opaskę kapitana reprezentacji. Jego następcami będą Piotr Zieliński i Jan Bednarek.

Borek dodał również, że w kadrze powołanej przez Jana Urbana na wrześniowe mecze znajdą się Jan Ziółkowski z Legii Warszawa oraz Kamil Grosicki z Pogoni Szczecin. Obecność tego drugiego może budzić szczególne zainteresowanie, ponieważ niedawno oficjalnie pożegnał się z kadrą podczas meczu Polska – Mołdawia rozgrywanego w czerwcu na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim.

Biało-czerwoni aktualnie w tabeli grupy G plasują się na trzecim miejscu za plecami Finlandii i Holandii. Reprezentacja Polski ma na swoim koncie sześć punktów, czyli tyle ile Oranje. Holendrzy mają jednak jeden mecz rozegrany mniej.

Polska ekipa w trakcie trwających eliminacji do przyszłorocznego mundialu przegrała z Finami (1:2). Po trzy punkty sięgnęła z kolei w starciach przeciwko Malcie (2:0) i Litwie (1:0). Swoje kolejne spotkanie polska drużyna rozegra w najbliższy czwartek o godzinie 20:45 w Rotterdamie z Holandią. Trzy dni później Biało-czerwoni w Chorzowie zmierzą się z Finlandią.

