Urban ucina dyskusję

Konflikt na linii Michał Probierz – Robert Lewandowski wpłynął na zmianę na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Nowym opiekunem kadry Biało-Czerwonych został Jan Urban, który postanowił szybko uciąć spekulacje dotyczące kapitana drużyny narodowej. Będzie nim napastnik Barcelony. Jednocześnie trener wskazał dwóch zastępców 37-latka:

– Chciałbym, byśmy rozpoczęli zgrupowanie z czystą kartą. Kapitanem reprezentacji będzie Robert Lewandowski, który pojawi się ze mną na poniedziałkowej konferencji prasowej. Funkcję wicekapitana powierzyłem Piotrowi Zielińskiemu, a trzecim kapitanem będzie Jan Bednarek. Zawodnicy zostali już o tym poinformowani – rozmawiałem z nimi i chciałem, by to oni jako pierwsi dowiedzieli się o mojej decyzji. Jest ona ostateczna i temat opaski kapitańskiej uważam za zamknięty, nie będziemy go więcej komentować – powiedział Urban, cytowany przez portal Łączy Nas Piłka.

W piątek Urban ogłosił listę zawodników powołanych na zbliżające zgrupowanie. Reprezentacja Polski 4 września zmierzy się z Holandią na De Kuip w Rotterdamie, natomiast trzy dni później podejmie Finlandię na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Oba spotkania zostaną rozegrane w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Świata 2026.