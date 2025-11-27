Urban skomentował zamieszanie z Papszunem. „Dziwna sytuacja”

Jan Urban w czwartek był gościem Meczyków. W trakcie rozmowy z dziennikarzem Tomaszem Włodarczykiem selekcjoner odniósł się nie tylko do wątków baraży, ale też ws. Marka Papszuna.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Jan Urban z jasnymi stanowiskami w sprawie baraży i trenera Marka Papszuna

Jan Urban jako selekcjoner reprezentacji Polski wciąż jest bez porażki. 63-latek prowadził Biało-czerwonych jak na razie w sześciu spotkaniach, w których zaliczył cztery zwycięstwa i dwa remisy. Tymczasem ostatnio doświadczony trener wprost mówił o barażach, które odbędą się w pierwszym kwartale przyszłego roku.

– Baraże będą wyrównane. Największą niewiadomą jest Szwecja. Zdobyli bardzo mało punktów w eliminacjach, ale wszyscy wiemy, jaki potencjał ma ta reprezentacja – przekonywał Urban w rozmowie z Meczykami.

Ponadto selekcjoner został poproszony o komentarz na temat sytuacji trenera Marka Papszuna, który niewykluczone, że niebawem zmieni pracodawcę.

– Widzę to, co dzieje się w Legii i Rakowie. Trudna i dziwna sytuacja. Nie wypływa to ani dobrze na Raków, ani na Legię, ani na polską piłkę. Takie sytuacje nie pomagają. Markowi nie trzeba doradzać, wie, co ma robić – podkreślił Urban.

Legia i Raków w czwartkowy wieczór rozegrają swoje kolejne spotkania w Lidze Konferencji. Wojskowi zmierzą się w roli gospodarza ze Spartą Praga. Mecz na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej zacznie się o godzinie 21:00. Wicemistrzowie Polski zmierzą się natomiast o godzinie 18:45 z Rapidem. To starcie rozegrane zostanie w Sosnowcu na ArcelorMittal Park.

