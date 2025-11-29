To nowy lider reprezentacji Polski?! Urban nie ma wątpliwości

Jakub Kamiński ma ostatnio bardzo dobry czas i to właściwie pod każdym względem. Jan Urban w rozmowie z "Faktem" wskazał go jako nowego lidera reprezentacji Polski.

Maciej Rogowski/ Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Kamiński liderem reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana zakwalifikowała się do baraży o wyjazd na mundial w USA, Kanadzie oraz Meksyku. W pierwszym starciu naszym rywalem będzie reprezentacja Albanii, a następnie – jeśli uda się wygrać – czeka na nas zwycięzca pary Ukraina – Szwecja. Trudno więc wyrokować, z kim zagramy ostatni mecz w walce o wyjazd na ten turniej.

Niemniej z pewnością można mieć nadzieję, że Biało-Czerwoni w formie za kadencji Jana Urbana mają spore szansę, aby się zakwalifikować na mundial. Kadra zyskała bowiem dużo spokoju, pozytywnej atmosfery oraz nowego pomysłu. Narodzili się także nowi liderzy, a wśród nich Jakub Kamiński, który przeżywa ostatnio bardzo dobry okres w swojej karierze. O tym, że skrzydłowy FC Koeln ma takie predyspozycje powiedział sam selekcjoner w rozmowie z „Faktem”.

– Ma cechy lidera, ma charakter. Potrafi, co pokazuje i w reprezentacji, i w Bundeslidze, grać na naprawdę wysokim poziomie. Jest to zawodnik, który może zagrać na wielu pozycjach. To też jest bardzo duża umiejętność. To też pokazuje, że do reprezentacji drzwi są otwarte. Można do niej wskoczyć i być ważnym punktem tej drużyny – powiedział Jan Urban w rozmowie z dziennikiem „Fakt”.

Jakub Kamiński w tym sezonie rozegrał do tej pory 14 spotkań i zdobył w nich pięć goli oraz zanotował jedną asystę.

