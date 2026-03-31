Szwecja – Polska: znamy oficjalne składy. Jan Urban dokonał zmian

Szwecja podejmie Polskę w finale baraży o mistrzostwa świata 2026. Jan Urban odsłonił karty przed spotkaniem, które zostanie rozegrane w Solnie pod Sztokholmem.

Oficjalne składy na mecz Szwecja – Polska

Reprezentacja Polski we wtorek zmierzy się na wyjeździe ze Szwecją w finale baraży o tegoroczny mundial, który zostanie rozegrany w USA, Kanadzie i Meksyku. Biało-Czerwoni poznali już potencjalnych rywali w fazie grupowej mistrzostw świata – będą to Tunezja, Holandia i Japonia.

W półfinale baraży drużyna prowadzona przez Jana Urbana pokonała Albanię (2:1) na PGE Narodowym w Warszawie. W pierwszej połowie Polacy przegrywali, jednak po zmianie stron bramki zdobyli Robert Lewandowski oraz Piotr Zieliński. Ważną rolę w tym spotkaniu odegrał również Oskar Pietuszewski, który zadebiutował w narodowych barwach. Z kolei Szwedzi przed kilkoma dniami ograli Ukrainę (3:1) w Walencji. Hat-tricka dla „Trzech Koron” ustrzelił Viktor Gyokeres.

Do składu wyjściowego w kadrze wrócił Nicola Zalewski, który w meczu z Albanią pauzował za żółte kartki. Z kolei Filip Rózga, który w poprzednim meczu wyszedł w pierwszym składzie, tym razem znalazł się na ławce rezerwowych. Miejsce w podstawowym składzie odzyskali natomiast Przemysław Wiśniewski i Karol Świderski. Początek meczu Szwecja – Polska zaplanowano na godzinę 20:45.

Składy:

Szwecja: Nordfeldt – Svensson, Lagerbielke, Starfelt, Lindelof, Gudmundsson – Ayari, Karlstrom, Elanga, Nygren – Gyokeres

Polska: Grabara – Wiśniewski, Bednarek, Kiwior – Cash, Zieliński, Szymański, Zalewski – Świderski, Kamiński – Lewandowski