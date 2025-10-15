Urban przerwał milczenie po urazie Lewandowskiego. Padły ważne słowa

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Jan Urban wypowiedział się na temat kontuzji Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski ma za sobą udany występ z Litwą w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata. Kapitan reprezentacji Polski zdobył bramkę, dzięki której Biało-czerwoni są praktycznie pewni gry w barażach o awans na mundial. Niestety po zgrupowaniu kadry do klubu z kłopotami zdrowotnymi wrócił Robert Lewandowski. Kontuzję piłkarza Blaugrany skomentował selekcjoner reprezentacji Polski.

– Wydaje mi się, że to nie jest nic naprawdę poważnego. Wiadomo, że przy kontuzji mięśniowej, jeśli dochodzi do naderwania włókien – większego czy mniejszego – to po prostu nie da się grać. Robert faktycznie coś poczuł, ale gdyby działo się coś poważnego, nie byłby w stanie dokończyć meczu – powiedział Jan Urban w rozmowie z PAP cytowanej przez TVPSport.pl.

Trener przyznał również, że nie chciał przeciążać swojego kapitana.

– Były ustalenia między doktorem, Robertem i mną, że jeśli tylko coś poczuje, podnosi rękę i od razu go zmieniamy. Cały czas Karol Świderski był przygotowany do wejścia, gdyby Robert tylko dał sygnał, że nie da rady albo czuje, że może mu się coś przytrafić – mówił były trener Górnika Zabrze.

Swoje kolejne spotkanie Biało-czerwoni rozegrają już 14 listopada. Najpierw zmierzą się na PGE Narodowym z Holandią, a kilka dni później na drodze reprezentacji Polski stanie Malta. W tym starciu podopieczni Urbana zagrają w roli gościa.

