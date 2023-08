Reprezentacja zyska nowego napastnika? Powołanie na horyzoncie

IMAGO / GEPA Pictures Na zdjęciu: Szymon Włodarczyk

Szymon Włodarczyk ma zostać powołany do reprezentacji Polski

Napastnik znajdzie się na liście Fernando Santos, który w czwartek ogłosi kadrę

Wychowanek Legii ma imponujący start w Sturmie Graz

Dobra gra popłaca

Kariera Szymona Włodarczyka w bardzo krótkim czasie nabiera bardzo dużego rozpędu. Wychowanek Legii Warszawa po odejściu ze stołecznego klubu dobrze zaaklimatyzował się w Górniku Zabrze. I to właśnie z Zabrza kilka tygodni temu przeniósł się do Sturmu Graz. W Austrii młody napastnik z miejsca stał się ważnym ogniwem i zaczął regularnie zdobywać bramki. W dotychczasowych ośmiu meczach aż siedem razy trafiał do siatki.

Nic więc dziwnego, że nazwisko 20-latka pojawia się w kontekście reprezentacji Polski. Według informacji przekazanych przez Jakuba Olkowicza z “Przeglądu Sportowego”, piłkarz pojawi się na liście powołanych przez Fernando Santosa na wrześniowe zgrupowanie kadry.

– Szymon Włodarczyk to nazwisko, które znalazło się w polskiej kadrze, a wcześniej nie wypłynęło. Kariera, która wystrzeliła. 1,5 roku temu był w trzeciej lidze w Polsce. Odnoszę wrażenie, że Legia nie do końca miała pomysł, jak go wykorzystać. Sezon spędził w Górniku, a dziś widzimy, jak wchodzi do ligi austriackiej, co też pokazuje, jak ważny jest ten wybór klubu, bo Szymon mógłby się porwać na ligi lepsze. Włodarczyk spokojnie się rozwija i zaraz może zmienić drużyny – powiedział dziennikarz “PS”.

