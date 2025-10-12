Urban spokojny o Lewandowskiego. Świetna wiadomość dla kadry

Reprezentacja Polski mierzy się w eliminacjach na wyjeździe z Litwą. Od pierwszej minuty gra Robert Lewandowski, który powinien wytrzymać całe spotkanie.

fot. SOPA Images Limited Na zdjęciu: Lewandowski i Urban

Lewandowski w pełni gotowy

Reprezentacja Polski w niedzielny wieczór mierzy się na wyjeździe z Litwą. To ważny mecz w kontekście walki o wyjazd na mistrzostwa świata. Jeśli uda się wygrać, drugie miejsce będzie praktycznie pewne, a to oznacza baraże o awans na turniej. Biało-Czerwoni są faworytem starcia z Litwą i postarają się sprostać oczekiwaniom.

Jan Urban postawił na zawodników, których wystawił też podczas wrześniowego zgrupowania. Nieobecnego Nicolę Zalewskiego zastąpił Michał Skóraś – to jedyna zmiana w stosunku do niedawnej rywalizacji z Holandią. Od pierwszej minuty w ataku występuje Robert Lewandowski, który opuścił sparing z Nową Zelandią. Jan Urban zapewnia, że jego dyspozycja fizyczna nie pozostawia żadnych znaków zapytania.

– Wydaje mi się, że Robert bez problemu powinien dziś wytrzymać 90 minut. Jeśli chodzi o poprzednie spotkanie, to tam chcieliśmy w taki sposób gospodarować siłami Roberta. Wynikało to z wcześniej ustalonych decyzji. Chciałem wykorzystać sparing, żeby dać szansę zawodnikom, którzy grają nieco mniej – wytłumaczył Urban przed kamerami TVP Sport.

To dobra wiadomość dla Polaków, gdyż Lewandowski dalej jest najgroźniejszym zawodnikiem w ofensywie. Litwini bazują na fizycznym futbolu, więc nasza kadra potrzebuje graczy, którzy potrafią wygrywać pojedynki z obrońcami.