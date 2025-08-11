Radosław Sobolewski wraca do pracy! Objął nowy zespół

Radosław Sobolewski został właśnie ogłoszony nowym selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 18, o czym oficjalnie poinformował PZPN. Zastąpił na tym stanowisku Wojciecha Kobeszkę.

Radosław Sobolewski

Reprezentacja Polski do lat 18 ma nowego selekcjonera

W ostatnim czasie PZPN dokonuje sporej liczby zmian na najważniejszych stanowiskach w reprezentacji Polski. A dokładnie w reprezentacjach Polski. Wszystko rozpoczęło się od wyboru nowego selekcjonera naszej kadry, którym został Jan Urban. Następnie ruszyła – jak się okazuje – lawina zmian w młodzieżowych zespołach Biało-Czerwonych.

Najpierw selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 21 został dość sensacyjnie Jerzy Brzęczek, który zastąpił na tym stanowisku Adama Majewskiego, a teraz kolejny były trener Wisły Kraków objął kadrę. Chodzi bowiem o Radosława Sobolewskiego, który został nowym trenerem drużyny do lat 18. Tym samym zakończyła się praca trenera Wojciecha Kobeszki, który pracował z zespołem od lipca 2022 roku.

Radosław Sobolewski to przed laty znakomity ligowiec, który na poziomie PKO Ekstraklasy wystąpił łącznie 375 razy. Do tego może poszczycić się 32 meczami w pierwszej reprezentacji Polski. Jako trener pracował w Wiśle Płock, Wiśle Kraków oraz Odrze Opole. Ta ostatnia przygoda zakończyła się po jedenastu meczach; średnią punktową na poziomie 1,00 pkt./mecz.

