Polska i Holandia podzieliły się punktami w starci w el. do MŚ 2026. Jednak w kontekście tego meczu mówi się nie tylko o wydarzeniach sportowych. PZPN zareagował na skandaliczne wydarzenia na trybunach.

Tomasz Folta/ PressFocus Na zdjęciu: Polska - Holandia

Polska – Holandia: gorąco na boisku, jest reakcja PZPN-u

Gol tuż przed przerwą i gol tuż po przerwie – Polska zremisowała z Holandią w hitowym spotkaniu eliminacji do MŚ 2026. Sportowych emocji nie zabrakło, a pozasportowych… niestety także. W okolicach 60. minuty mecz został przerwany, gdy na boisko poleciały race. PZPN tuż po ostatnim gwizdku postanowił zareagować na te wydarzenia. Otrzymaliśmy oficjalny komunikat.

Tak brzmi jego pełna treść:

– W związku z wydarzeniami na trybunach, do których doszło podczas meczu Polska – Holandia na PGE Narodowym w Warszawie, Polski Związek Piłki Nożnej stanowczo oświadcza, że nie akceptuje zachowań łamiących prawo na stadionie. W szczególności nie ma naszej zgody na odpalanie i rzucanie rac – są to działania niedopuszczalne i nie będą przez nas tolerowane.

– Bezpieczeństwo na stadionie jest priorytetem. Służby odpowiedzialne za porządek, działając wspólnie z policją, podejmują ostateczne decyzje dotyczące tego, kto nie powinien wejść na obiekt. To one również odpowiadają za przeprowadzenie kontroli w taki sposób, aby uniemożliwić wniesienie na stadion przedmiotów niebezpiecznych. Wszystkie te kwestie zostaną poddane szczegółowej analizie po zakończonym meczu.

– Dziękujemy wszystkim kibicom, którzy w dobrej atmosferze wspierali naszą reprezentację. Swoją postawą jasno wyrazili sprzeciw wobec zachowań polegających na odpalaniu rac.