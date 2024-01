fot. Imago/Mikołaj Barbanell Na zdjęciu: Michał Probierz

Robert Lewandowski zajął miejsce poza pierwszą dziesiątką plebiscytu na polskiego sportowca roku

To niecodzienna sytuacja, bowiem reprezentant Polski od lat pozostawał w ścisłej czołówce rankingu

Michał Probierz skomentował rezultat kapitana Biało-Czerwonych

Probierz apeluje o wsparcie dla Lewandowskiego

W sobotni wieczór poznano wyniki corocznego Plebiscytu “Przeglądu Sportowego” na Najlepszego Sportowca Polski. Ogromne zaskoczenie wywołał brak Roberta Lewandowskiego w pierwszej dziesiątce rankingu. Kapitan reprezentacji Polski w przeszłości wygrywał statuetkę trzykrotnie, a a na podium pojawiał się łącznie siedem razy.

W ostatnich miesiącach Lewandowski nie ma pozytywnej prasy. Rozczarowuje w FC Barcelonie, a kibice w dalszym ciągu pamiętają jego mizerne występy na mistrzostwach świata w Katarze. Wokół polskiej kadry wytworzyła się także bardzo zła atmosfera, która jest skutkiem licznych afer.

Wynik swojego podopiecznego skomentował selekcjoner Biało-Czerwonych Michał Probierz. Wyznał, że Lewandowskiemu należą się słowa wsparcia.

– To efekt też słabszej postawy Barcelony. Rozumiem, że może pojawiać się krytyka wobec Roberta, ale trzeba popatrzeć na to, że cała drużyna gra gorzej. Źle by było, gdyby zespół wyglądał bardzo dobrze, a tylko Robert odstawał. Widać, że Barcelona i Robert mają swoje problemy, ale wierzę, że jak najszybciej z nich wyjdą. Takie jest życie sportowca. Najgorsze u nas jest to, że od razu się kogoś wyśmiewa i mocno krytykuje. Czasami trzeba wesprzeć, bo pamiętajmy, co Robert zrobił i niebawem będzie przecież nam potrzebny – tłumaczył Probierz.

Zobacz również: Potężny cios dla Lewandowskiego podczas Gali Mistrzów Sportu. Pierwsza taka sytuacja od 13 lat