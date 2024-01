IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Robert Lewandowski

W sobotę miała miejsce prestiżowa Gala Mistrzów Sportu

Robert Lewandowski jest starym wygą tego plebiscytu. Wygrał go dwukrotnie, a ostatnim razem zajął trzecie miejsce

Tym razem, jednak, nie znalazł się nawet w finałowej dziesiątce wśród najlepszych sportowców minionego roku

Lewandowskiego zabrakło w gronie dziesięciu najlepszych sportowców 2023 roku

W sobotę odbyła się 89. Gala Mistrzów Sportu. To prestiżowe wydarzenie co roku wzbudza w Polsce ogromne emocje. Kibice z całego kraju wybierają bowiem najlepszych sportowców ostatnich dwunastu miesięcy i rzadko kiedy brakuje kontrowersji. Robert Lewandowski jest prawdziwym weteranem tego plebiscytu. Wygrał go dwukrotnie – w latach 2020 i 2021 – zaś poprzednim razem zajął trzecie miejsce. W sobotę kapitan reprezentacji Polski otrzymał jednak bolesny cios. Nie uzbierał wystarczająco dużo głosów, by znaleźć się nawet w gronie dziesięciu najlepszych sportowców minionego roku.

Wyżej od 35-latka uplasowali się, w kolejności alfabetycznej: Hubert Hurkacz (tenis), Natalia Kaczmarek (lekkoatletyka), Martyna Klatt i Helena Wiśniewska (kajakarstwo), Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Magdalena Pawłowska i Ewa Trzebińska (szermierka), Adrian Meronk (golf), Wojciech Nowicki (lekkoatletyka), Aleksander Śliwka (siatkówka), Iga Świątek (tenis), Bartosz Zmarzlik (żużel) i Piotr Żyła (skoki narciarskie).

To najgorszy wynik Lewandowskiego od trzynastu lat. W każdej z dwunastu poprzednich edycji znajdował się bowiem w czołowej dziesiątce. Na taki rezultat wpływ miała coraz gorsza dyspozycja napastnika w FC Barcelonie, ale też – co najważniejsze – katastrofalne wyniki osiągane przez reprezentację Polski w ostatnich miesiącach.

Lewandowski rozegrał w tym sezonie 22 mecze dla Dumy Katalonii. Zanotował w nich dziewięć bramek i pięć asyst.

Zobacz też: Moder wrócił do wyjściowego składu Brighton po niemal dwóch latach