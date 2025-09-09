Polska z kolejną efektowną wygraną. Show Pietuszewskiego

Mateusz Sobczak/ PressFocus Na zdjęciu: Polska - Macedonia Północna

Polska U21 rozbija Armenię

Po nieudanym Euro 20025 posadę stracił Adam Majewski. Nowym selekcjonerem został Jerzy Brzęczek, który swój oficjalny debiut zaliczył w piątkowym spotkaniu z Macedonią Północną. Polska U21 nie dała większych szans swoim rywalom i wygrała 3:0. Na listę strzelców wpisali się Adrian Zendelovski, który zanotował samobójcze trafienie, Marcel Reguła i Oskar Pietuszewski.

Drugim rywalem Biało-Czerwonych była Armenia. Wynik tego pojedynku w 36. minucie otworzył Pietuszewski, który popisał się strzałem zza pola karnego. Sześć minut wcześniej 17-latek z Jagiellonii Białystok zastapił kontuzjowanego Filipa Rózgę. Jeszcze w pierwszej połowie Polska podwyższyła prowadzenie. Miłosz Matysik skorzystał z dogrania Pietuszewskiego i pokonał Gora Matinyana.

Po zmianie stron drużyna Jerzego Brzęczka nie zwolniła tempa. W 56. minucie Wiktor Bogacz zamknął akcję po zagraniu Tomasza Pieńki, natomiast w 82. minucie zawodnik Rakowa Częstochowa celnie podawał do Pietuszeskiego.

Polska U21 po dwóch kolejkach z kompletem punktów i bilansem bramkowym 7:0 prowadzi w tabeli grupy E. Aktualnie wyprzedzamy Szwecję, Włochy, Czarnogórę, Macedonię i Armenię. 10 października zmierzymy się z Czarnogórą, natomiast cztery dni później ze Szwecją.

Armenia U21 – Polska U21 0:4 (0:2)

Pietuszewski 36′, 82′, Matysik 45+4′, Bogacz 56′