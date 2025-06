Polska – Mołdawia: składy na pożegnalny mecz Kamila Grosickiego

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Składy na mecz Polska – Mołdawia

Reprezentacja Polski już dzisiaj wieczorem o godzinie 20:45 podejmie na Stadionie Śląskim reprezentację Mołdawii w ramach meczu towarzyskiego przed kolejnym starciem w eliminacjach piłkarskich mistrzostw świata w 2026 roku. To bowiem we wtorek odbędzie się najważniejszy mecz na tym zgrupowaniu i najważniejszy mecz być może całych eliminacji. Starcie z Finlandią zdecydować może o losach 2. miejsca w grupie. Zobacz tabele grup eliminacyjnych MŚ: Tabele eliminacji MŚ 2026 (UEFA).

Niemniej towarzyska potyczka przed własną publicznością to dobra okazja do pewnych eksperymentów, przećwiczenia schematów oraz pokazania się dla piłkarzy, którzy do tej pory mniej grali w kadrze. Z tego powodu w pierwszej jedenastce Biało-Czerwonych mamy kilka mniej oczywistych nazwiska. A poza tym przede wszystkim z kadrą żegna się Kamil Grosicki, dla którego będzie to 95 występ w narodowych barwach.

Zobacz wideo: Reprezentacja Polski jest jak pogoda

Oficjalne składy na mecz Polska – Mołdawia:

Reprezentacja Polski: Bułka – Skrzypczak, Bednarek, Kiwior – Cash, Moder, Slisz, Szymański, Zalewski – Buksa, Grosicki

Reprezentacja Mołdawii: Wkrótce.

Zobacz także: Lewandowski prosi Barcelonę o sensacyjną decyzję! Flick musi wybrać