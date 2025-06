Reprezentacja Polski jest aktualnie bez selekcjonera. Garteh Southgate zgłosił swoją kandydaturę na to stanowisko. PZPN podjął konkretną decyzję, ujawnił Onet Przegląd Sportowy.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Gareth Southgate nie będzie selekcjonerem reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski po czerwcowym zamieszaniu z opaską kapitańską i porażce z Finlandią w eliminacjach do mistrzostw świata naraziła się na wiele krytycznych opinii. W końcu Michał Probierz podał się do dymisji, która została przyjęta przez prezesa PZPN. Jednocześnie na stanowisku selekcjonera Biało-czerwonych jest wakat. Tymczasem o jednej z ostatnich decyzji piłkarskiej centrali wieści przekazał Onet Przegląd Sportowy.

Nie jest już żadną tajemnicą, że w ostatnim czasie do PZPN-u trafiło kilka zgłoszeń od doświadczonych trenerów, którzy wykazują gotowość do tego, aby prowadzić Piotra Zielińskiego i spółkę w eliminacjach do przyszłorocznego mundialu. Media informowały o kandydaturach: Nenada Bjelicy, Jorge’a Sampaoliego oraz Garetha Southgate’a. Ciekawe wieści dotyczą Anglika.

Southgate i trener z Argentyny zostali już skreśleni przez sternika polskiej piłki. W kontekście drugiego Kulesza wyraził konkretne stanowisko. – Dostaliśmy ofertę zatrudnienia Garetha Southgate’a, ale musimy pamiętać o podstawowej kwestii: żaden zagraniczny trener nie da nam gwarancji, że awansujemy na mistrzostwa świata. Gdyby dał nam taką gwarancję, zatrudniam go od razu – mówił prezes PZPN cytowany przez Onet Przegląd Sportowy.

– Fernando Santos jest doskonałym przykładem. Trener z sukcesami, duże nazwisko, każdy bił brawo, a weryfikacja była zaskakująca i bolesna dla nas wszystkich. Ze mną na czele, ponieważ potem wszyscy powtarzali: „Nie no, porażka Kuleszy, kogo on wziął?”. Wyciągnąłem pewne wnioski z tamtej współpracy – dodał Kulesza.

Biało-czerwoni kolejny mecz rozegra 4 września. Zmierzą się wówczas na wyjeździe z Holandią. Trzy dni później na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim reprezentacja Polski zmierzy się natomiast z Finlandią.

