Polska – Holandia. Przewidywane składy na mecz Biało-Czerwonych

Reprezentacja Polski zmierzy się dzisiaj w meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw świata 2026 z reprezentacją Holandii. Biało-Czerwoni nie są oczywiście faworytem, ale zapowiada się ciekawa rywalizacja.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

W takim składzie zagra reprezentacja Polski?

Reprezentacja Polski rozpoczyna właśnie swoje ostatnie dwa mecze w tym roku pod wodzą Jana Urbana. Na trwającym od początku tygodnia zgrupowaniu, kadrowicze przygotowują się do spotkania z reprezentacją Holandii oraz Malty. Ten pierwszy mecz wywołuje jednak w fanach najwięcej emocji, bowiem do stolicy naszego kraju przyjedzie niezwykle mocna i utytułowana drużyna.

Wszystko wskazuje oczywiście, że Biało-Czerwoni nie są faworytem tego meczu, ale biorąc pod uwagę dobre zaprezentowanie się w meczu wyjazdowym, można uznać, że nie jest też tak, że skazani jesteśmy na pogrom. Niemniej nawet zwycięstwo nie da nam pierwszego miejsca, bowiem aby tak się stało, konieczne byłoby zdobycie kilku goli, co jest absolutnie poza zasięgiem.

Jan Urban przed tym starciem ma kilka problemów, o których wiadomo jednak od początku zgrupowania. Wydaje się jednak, że wyjściowa jedenastka powinna być dość jasna i choć można zastanawiać się nad kilkoma nazwiskami, to raczej nie będzie wielkich sensacji. Oto przewidywane składy na mecz Polska – Holandia:

Polska: Grabara – Kędziora, Ziółkowski, Kiwior – Cash, Zieliński, Kapustka, Zalewski – Szymański, Kamiński – Lewandowski.

Holandia: Verbruggen – Dumfries, Timber, Van Dijk, van de Ven – De Jong, Gravenberch, Kluivert – Malen, Gakpo – Depay.

