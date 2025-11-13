Jacek Bąk: Wyjazd Lewego do Nowego Jorku? Nie róbmy jaj! [NASZ WYWIAD]

Przed Polską arcytrudne starcie z Holandią w ramach eliminacji mundialu 2026. Jak reprezentację Jana Urbana ocenia Jacek Bąk? Co sądzi o wypadzie Roberta Lewandowskiego do USA? O tym, a także o zamieszaniu w Legii, były kadrowicz opowiedział w rozmowie z goal.pl.

FOT TOMASZ FOLTA / PRESSFOCUS Na zdjęciu: Jacek Bąk

W piątkowy wieczór reprezentacja wraca na PGE Narodowy. To będzie pierwszy mecz Jana Urbana w roli selekcjonera na tym obiekcie. Były szkoleniowiec Górnika Zabrze zbiera dobre oceny, w zasadzie nie zrobił jeszcze niczego, co byłoby kontestowane przez media, czy kibiców, więc atmosfera przed starciem z Holandią jest dobra.

A jak to widzi Jacek Bąk? Wieloletni kadrowicz udzielił wywiadu goal.pl, w którtym ocenił początki selekcjonera, wypad Roberta Lewandowskiego do Nowego Jorku, a także… zamieszanie w Legii Warszawa.

Samolot to nie łóżko, ale…

Piotr Koźmiński, goal.pl: Za nami cztery mecze kadry Jana Urbana. Jak oceniasz ten projekt?



Jacek Bąk, 96-krotny reprezentant Polski: Oceniam nieźle. Miałem duże obawy przed pierwszym meczem z Holandią, bo wiadomo z jak mocnym rywalem zaczynał Urban. Okazało się jednak, że daliśmy radę. Za tego trenera zrobiło się jakoś tak lepiej, poukładał to na różnych poziomach.



Oczyścił piłkarzom głowy, jasno wytłumaczył jak kadra ma grać. To nie tak, że wszystko pozmieniał, bo przecież ci zawodnicy są w większości tacy sami. Ok, doszedł Wiśniewski, trener mocno postawił na Casha. Ale przecież nie była to jakaś wielka wymiana graczy. Dlatego jeszcze raz: podoba mi się kierunek jaki wyznaczył Jan Urban. Trzymam kciuki.

Przed rewanżem z Holandią najwięcej mówiło się chyba nie o piłce, a o wylocie Roberta Lewandowskiego do Nowego Jorku. Zrobił się z tego spór. Andrzej Juskowiak na łamach TVP Sport mocno skrytykował ten pomysł, z kolei Jan Tomaszewski w „Super Expressie” powiedział, że jest dumny z tego, iż Lewy odpalił narodowe barwy na Empire State Building. A ty jak na to patrzysz?



Nie no, nie róbmy jaj, że to jakiś problem. OK, Lewy ma swoje lata, a samolot, nawet wygodny, to nie łóżko. Robert wraca po kontuzji, wiadomo, że regeneracja jest ważna, a po meczu nawet najwygodniejsze posłanie czasem nie pomaga, bo organizm musi odreagować. Trochę polatałem biznes klasą i nawet jak sobie rozłoszysz ten fotel czy łóżko, to nie jest to samo.



Ale jeszcze raz: to tak naprawdę drobne sprawy w tym przypadku. Jestem w obozie tych, którzy nie mają problemu z tą podróżą Lewandowskiego. Poleciał wykonać piękny gest na historycznym budynku, w wyjątkowy dla Polski dzień. Zrobił to jako Pokak rozpoznawalny na całym świecie, więc naprawdę nie szukajmy dziury w całym.

Oby „Lewy” pociągnął (w kadrze) jak najdłużej

Moim zdaniem pytanie w jego kontekście jest inne, dużo ważniejsze: jak długo jeszcze „pociągnie” w kadrze?



Moje zdanie jest jasne: oby jak najdłużej. Przecież on co chwila pokazuje, że wciąż jest świetnym piłkarzem. Był kontuzjowany, a jak wrócił? Z hat trickiem! Obyśmy go mieli w kadrze jak najdłużej. Proste.

Przed starciem z Holendrami mamy trochę problemów kadrowych. Co cię tu martwi?



W bramce chyba nie ma wątpliwości, że Grabara?



Innego wyjścia nie widzę.

No i ok. Gra w dobrej lidze, zbiera niezłe noty. Nie widzę tu problemu.

Gorzej z obroną…

Prawda. Brak Wiśniewskiego i Bednarka to jednak spory kłopot. Pewnie do gry wejdą Ziółkowski i Kędziora, może w jakimś wymiarze Bereszyński. Nic innego się tu raczej nie wymyśli.

Dobrze mieć takiego „bydlaka” jak Wiśniewski

A w tej kadrze Urbana ktoś ci się najbardziej spodobał?

Wyróżniłbym wspomnianego Wiśniewskiego. Podobało mi się jego wejście do kadry. Taki „bydlak” bardzo nam się przydaje.

Jest ktoś kogo ci w tej kadrze brakuje, czy Urban powołał wszystkich, którzy się nadają?



Brakuje mi takiej mocnej „szóstki”. Ale nawet nie o to chodzi, że kogoś Urban nie powołał. Po prostu niestety kogoś takiego nie mamy. Jest Slisz, ok. Ale… Chciałoby się mieć kogoś trochę lepszego. Kogoś w stylu Krychowiaka, w szczycie jego formy. Albo takiego Piotrka Świerczewskiego.

Legia ma być wizytówką a nie bazarem

To kadrę mamy „obgadaną”. A powiedz jeszcze jak widzisz sytuację w Legii?

Jak na bazarze.

W sensie?

Legia, która powinna być wizytówką, przypomina mi teraz jakiś bazar. Nie rozumiem dlaczego tak to wygląda. Naprawdę nie rozumiem. Tam musi przyjść dobry trener i to poukładać.



Czyli, głównie zawinił trener?



Nie, tak to nie! Przecież na początku za Iordanescu wyglądało to całkiem ciekawie. Trener trenerem, ale według mnie główna wina leży po stronie piłkarzy. To co ostatnio pokazuje Legia na boisku to jest wstyd! Nie wiem, czy tym piłkarzom naprawdę nie jest głupio? Na ich miejscu to bym się skrzyknął i oddał wypłatę, czy jakąś jej część na cele charytatywne po tym co „odwalają”. Na dzieci, albo na jakąś fundację zajmującą się zwierzętami.

Skład na pewno jest na wyższe pozycje w lidze.

No daj spokój! Masz Szymańskiego, Piątkowskiego, Urbańskiego, Wszołka, Kapustkę i bijesz się o jedenaste miejsce w lidze?! Naprawdę to jest dla mnie niepojęte. Oni nawet bez trenera powinni się zebrać, pogadać, poustalać. Gramy to i to. Naprawdę nie przystoi takiemu klubowi z takim składem być w miejscu, w którym się obecnie znajduje.



