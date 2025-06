Reprezentacja Polski zmierzy się dzisiaj wieczorem z reprezentacją Portugalii w drugim meczu na mistrzostwach Europy do lat 21 na Słowacji. Oto przewidywane składy na to starcie.

PressFocus Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Polska – Portugalia, jak zagramy na Euro U21?!

Reprezentacja Polski na młodzieżowych mistrzostwach Europy do lat 21 trafiła do mocniej grupy z Gruzją, Portugalią oraz Francją. W pierwszym meczu, który otwierał dla nas ten turniej Biało-Czerwoni okazali się słabi od Gruzinów, z którymi przegrali 1:2. Z tego też powodu wraca znów słynne powiedzenie polskich kibiców przy okazji większości turniejów, a więc: mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. W przypadku sobotniego starcia z Portugalią będzie to więc mecz o wszystko.

W szeregach Biało-Czerwonych panuje się pewnością spora motywacja, ale nie da się ukryć, że to piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego są zdecydowanym faworytem tego meczu. Zadanie nie będzie łatwe, szczególnie, że Adam Majewski nie będzie mógł prawdopodobnie skorzystać z Filipa Szymczaka.

Oto przewidywane składy na drugi mecz reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy do lat 21.

Polska: Tobiasz – Pyrka, Gurgul, Mosór, Peda, Marczuk – Fornalczyk, Kozłowski, Kałuziński, Kozubal – Bogacz.

