PressFocus Na zdjęciu: Ariel Mosór oraz Giorgi Kvernadze

Reprezentacja Polski U21 przegrywa z Gruzją

We wtorek reprezentacja Polski U21 rozpoczęła zmagania w młodzieżowym EURO 2025. Podopieczni Adama Majewskiego w swoim pierwszym meczu podejmowali rówieśników z Gruzji. W tej kategorii wiekowej dotychczas czterokrotnie podejmowaliśmy popularnych krzyżowców. Wszystkie mecze kończyły się zwycięstwami Biało-Czerwonych. Tym razem jednak nie byliśmy faworytem.

W pierwszej odsłonie rywalizacji w Żylinie kibice zgromadzeni na trybunach oraz przed ekranami telewizorów nie obejrzeli trafień. Reprezentacja Polski jednak przeważała. Mieliśmy dwie doskonałe sytuacje, po których futbolówka lądowała na słupku. Gruzini mieli sporo szczęścia i głównie przez to drużyny schodziły na przerwę z bezbramkowym rezultatem.

Druga połowa natomiast wyśmienicie zaczęła się dla naszych rywali. Gruzja w 55. minucie objęła prowadzenie. A na listę strzelców wpisał się Nodar Lominadze, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym i pokonał Kacpra Tobiasza.

W 70. minucie znakomitą akcją popisał się Mariusz Fornalczyk. Zawodnik Korony Kielce wywalczył rzut karny. Do futbolówki podszedł Jakub Kałuziński, który pewnym strzałem w środek pokonał golkipera rywali.

Do ostatnich minut rywalizacja była niezwykle ekscytująca. Ostatecznie jednak ostatni głos należał do Gruzinów. Fatalny błąd Michała Rakoczego sprawił, że nasi rywale objęli prowadzenie. Do siatki trafił Vasilios Gordeziani. Zawodnik Ankaragucu miał szansę naprawić błąd, ale nie wykorzystał sytuacja sam na sam. Biało-Czerwoni tym samym zaczęli mistrzostwa Europy od porażki.

Reprezentacja Polski w kolejnym meczu zmierzy się z młodzieżowcami z Portugalii. Gruzja natomiast stawi czoła rówieśnikom z Francji.

Polska – Gruzja 1:2

Kałuziński (73′) – Lominadze (55′), Gordeziani (90+3′)