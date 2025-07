Piotrowski opuści Łudogorec? Trop prowadzi do Włoch [NASZ NEWS]

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jakub Piotrowski

Jeden z najlepszych w Bułgarii

Jakub Piotrowski jest bez wątpienia jednym z najlepszych piłkarzy ligi bułgarskiej. Pomocnik reprezentacji Polski ma świetne statystyki w barwach Łudogorca, zarówno pod względem goli jak i asyst (141 występów, 27 goli i 21 asyst we wszystkich rozgrywkach). Niewykluczone, a nawet prawdopodobne jest, że ten pobyt dobiega końca.



Z informacji goal.pl wynika, że Piotrowski może się przenieść do Udinese. Takie wieści dotarły do nas z Italii. Zresztą, to nie pierwszy raz, kiedy ten klub interesuje się robiącym furorę w bułgarskim klubie reprezentantem Polski.



Co więcej, jeśli transfer zostanie przyklepany, to Piotrowski spotka na miejcu Kostę Runajicia, który niedawno przedłużył umowę z Udinese do lata 2027 roku. A obaj panowie doskonale się znają, bo współpracowali w Pogoni Szczecin.

Negocjacje z Włochami w toku

Nie jest jasne ile Bułgarzy zarobią na Piotrowskim, ale na pewno w grę wchodzi solidna kwota, bo Polak wyrobił sobie tam dobrą markę. Portal Transfermarkt wycenia go na 4,5 mln euro.



Z naszych informacji wynika, że negocjacje są w toku. Nie można w tym momencie przesądzić, że dojdzie do ostatecznego porozumienia wszystkich stron, ale taki scenariusz jest jak najbardziej możliwy.