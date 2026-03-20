Pietuszewski zareagował po powołaniu do kadry. „Widzimy się na stadionie”

20:14, 20. marca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski

Oskar Pietuszewski został po raz pierwszy powołany na zgrupowanie reprezentacji Polski. Skrzydłowy FC Porto w krótkim nagraniu zwrócił się do kibiców.

Obserwuj nas w
Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pierwsze powołanie Oskara Pietuszewskiego do seniorskiej kadry

Oskar Pietuszewski w zimowym oknie transferowym przeniósł się z Jagiellonii Białystok do FC Porto. 17-letni skrzydłowy w barwach portugalskiego giganta strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty w 9 spotkaniach. Od początku transferu pokazuje duży potencjał i pewność w grze na najwyższym poziomie.

Świetna forma młodego zawodnika sprawiła, że został powołany do seniorskiej reprezentacji Polski przez selekcjonera Jana Urbana. Pietuszewski może zadebiutować już w czwartek (26 marca) w meczu z Albanią w półfinale baraży o mistrzostwa świata 2026.

Po ogłoszeniu powołania zawodnik zwrócił się do kibiców w krótkim nagraniu przesłanym przez Porto w mediach społecznościowych. – Cześć Polacy. Cześć kibice Porto. Cieszę się z mojego pierwszego powołania na reprezentację Polski i widzimy się na stadionie – powiedział Pietuszewski.

W przypadku zwycięstwa Polski w spotkaniu z Albanią, w kolejnym meczu Biało-Czerwoni zmierzą się ze zwycięzcą rywalizacji między Szwecją a Ukrainą. Urban postawił w kadrze na sprawdzonych zawodników, w tym m.in. Roberta Lewandowskiego, Krzysztofa Piątka, Kamila Grosickiego czy też Jakuba Kamińskiego.

Debiut Pietuszewskiego może być jedną z ciekawszych historii czwartkowego spotkania. Serwis Transfermarkt.de podał nową wycenę 17-lenitego skrzydłowego. Obecnie jego wartość na rynku wynosi 20 milionów euro.

