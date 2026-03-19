Pietuszewski z nową wyceną. Jeden z najdroższych Polaków!

Oskar Pietuszewski zanotował wyraźny wzrost wyceny przez portal "Transfermarkt". 17-latek z FC Porto stał się jednym z najbardziej wartościowych polskich piłkarzy.

Pietuszewski zaliczył wzrost wyceny. Świetna gra w Porto doceniona

Oskar Pietuszewski już niebawem powinien doczekać się premierowego powołania do reprezentacji Polski. Media zgodnie twierdzą, że tym razem Jan Urban już go nie pominie. Skrzydłowy podczas zimowego okienka dołączył do FC Porto, które zapłaciło za niego osiem milionów euro podstawy. Jagiellonia Białystok otrzyma wyższą kwotę w przypadku spełnienia bonusów, w tym chociażby występów Pietuszewskiego w Lidze Mistrzów.

17-latek robi w Portugalii prawdziwą furorę. Wydawało się, że aklimatyzacja w nowym otoczeniu potrwa dłużej, ale ten już od momentu debiutu zachwyca kibiców. Obecnie ma na koncie trzy bramki oraz dwie asysty – w ostatnim czasie nawet wywalczył miejsce w podstawowym składzie.

O transferze Pietuszewskiego nieustannie myślą znane europejskie marki. FC Porto nie chce wypuszczać go tak szybko – najprawdopodobniej zatrzyma go przynajmniej do końca przyszłego sezonu.

Występy Pietuszewskiego wpływają oczywiście również na jego wycenę. Portal „Transfermarkt” zaktualizował ją do 20 milionów euro. Do tej pory młodzieżowy reprezentant Polski był wart 12 milionów euro. Stał się tym samym trzecim najdroższym Polakiem na tej platformie – zaraz za Jakubem Kiwiorem i Mattym Cashem.

Portugalczycy już niedługo zamierzają zabezpieczyć przyszły transfer Pietuszewskiego i zwiększyć klauzulę wykupu w jego kontrakcie do 80 milionów euro.