Pietuszewski doceniony przez Włochów. Ależ porównanie

Reprezentacja Polski do lat 21 zmierzy się dzisiaj z Włochami w tej samej kategorii wiekowej. "La Gazetta dello Sport" w zapowiedzi tej rywalizacji porównuje Oskara Pietuszewskiego do... Kenana Yildiza.

Mateusz Piotrowski/Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Oskar Pietuszewski porównany do Kenana Yildiza

Reprezentacja Polski do lat 21 pod wodzą Jerzego Brzęczka jest w doskonałej formie, a właściwie można powiedzieć, że powoli staje się ulubioną kadrą kibiców. Wystarczy przecież wspomnieć o tym, że przy okazji dzisiejszego meczu z Włochami w Szczecinie pobity zostanie rekord frekwencji na meczu kadry młodzieżowej. Nie byłoby tego jednak gdyby nie bardzo dobra gra, szczególnie w ofensywie.

Jednym z graczy, który przyczynia się do tego stanu rzeczy, jest Oskar Pietuszewski. Gwiazdor Jagiellonii Białystok przez część fanów, a nawet i większość, mówiąc wprost, wpychany jest już do pierwszej kadry i nie może to dziwić, bowiem skrzydłowy na olbrzymi talent, który już potwierdza grą. Włoskie media, a konkretnie słynna „La Gazetta dello Sport” przed starciem naszych młodzieżówek zdecydowała się porównać nawet Oskara Pietuszewskiego do Kenana Yildiza, a więc gwiazdy Juventusu. 20-letni Turek powszechnie uznawany jest za jeden z największych talentów świata.

Oskar Pietuszewski w tym sezonie rozegrał w sumie 24 mecze, w których do tej pory zdobył trzy gole oraz zanotował dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 17-latka na osiem milionów euro.

