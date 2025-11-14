Zieliński na radarze znanego trenera! Jest jednak jeden problem

Piotr Zieliński znalazł się na celowniku Lazio Rzym, którego trenerem jest obecnie Maurizio Sarri. Problemem może okazać się jednak pensja Polaka w Interze, o czym donosi serwis "notizie-inter.it".

Marco Canoniero/Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński może zostać nowym piłkarzem Lazio?!

Piotr Zieliński z pewnością jest jednym z czołowych reprezentantów Polski i to nawet wtedy, kiedy nie gra regularnie w swoim klubie. W ostatnim czasie, a właściwie od momentu przenosin do Interu Mediolan, taki stan rzeczy ma miejsce bardzo często, bowiem środkowy pomocnik nie może narzekać na brak konkurencji. Należałoby pewnie nawet powiedzieć, że Zieliński raczej pełni rolę rezerwowego lub zmiennika, co z pewnością przy jego umiejętnościach nie jest adekwatną sytuacją.

Niemniej w najbliższym czasie mogłoby się to zmienić, a to wszystko przez fakt, że reprezentant Polski znalazł się na celowniku innego klubu z Seria A. Według informacji przekazanych przez serwis „notizie-inter.it”, Piotr Zieliński znalazł się bowiem na celowniku Lazio. Ekipę z Rzymu prowadzi obecnie Maurizio Sarri, który bardzo ceni pomocnika i widzi w nim lidera drugiej linii. Problemem przy tej transakcji mogą okazać się jednak zarobki Polaka w Mediolanie.

Piotr Zieliński w tym sezonie rozegrał dla Interu w sumie 12 spotkań i zdobył jednego gola oraz zanotował jedną asystę. Problem w tym, że przełożyło się to na nieco ponad 460 minut na murawie. W sumie 31-latek na koncie ma 51 gier dla aktualnego klubu, a w Serie A rozegrał blisko 400 spotkań. Jego umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

Zobacz także: Reprezentant Polski na celowniku VfL Wolfsburg! To byłby hit