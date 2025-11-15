Ogromne pretensje polskich kibiców. Tak potraktowała ich policja

11:49, 15. listopada 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Kanał Sportowy

Polska zremisowała z Holandią w spotkaniu w el. do MŚ 2026. Chociaż od ostatniego gwizdka minęło już kilkanaście godzin, emocje ciągle nie opadły. Mateusz Pilecki, szef stowarzyszenia „To my Polacy”, w rozmowie z Kanałem Sportowym ujawnił, jak kibice zostali potraktowani przez policję przed rozpoczęciem meczu.

Polska - Holandia
Paweł Andrachiewicz/ PressFocus Na zdjęciu: Polska - Holandia

Polska – Holandia: konflikt na linii kibice – policja

Wydarzenia, które rozegrały się przed startem spotkania PolskaHolandia, nie wystawiają najlepszego świadectwa służbom zabezpieczającym PGE Narodowy. I to niezależnie od tego, którą perspektywę przyjmiemy. Mateusz Pilecki ujawnił, jak policja potraktowała kibiców Biało-Czerwonych:

– Spędzasz nad czymś tygodnie, wydajesz 10 tysięcy złotych z prywatnych pieniędzy, spawasz gniazdo, przygotowujesz nagłośnienie, a PZPN nic nie dokłada… Zostaliśmy potraktowani, jak małe dzieci, dowiadując się, że nic nie wniesiemy. Czemu nie? Bo nie. Bo taka jest decyzja służb. Jeśli policja robi jakieś inwigilacje, to mogła powiedzieć nam wcześniej. Ci ludzie przestraszyli się tego, że nasza inicjatywa nabiera tempa. Zrobiliśmy coś pięknego, a komuś zaczęło to przeszkadzać. Jak komuś może przeszkadzać patriotyzm i wsparcie piłkarzy? My chcieliśmy dać chłopakom „12 zawodnika” – zdradził w rozmowie z Kanałem Sportowy szef stowarzyszenia „To my Polacy”, a więc grupy organizującej doping.

– Zostaliśmy upokorzeni. Byliśmy osłonieni kordonem policji. Wchodziliśmy do namiotu, gdzie zaglądano nam między pośladki i grzebano w majtkach. Nigdy w życiu nie było czegoś takiego. Na Litwie sama ochrona chwaliła nas za doping. Nie wypada mi nawet mówić, jak odzywała się do nas polska policja – dodał Pilecki.

Mimo szeroko zakrojonej kontroli, race i tak pojawiły się na trybunach, a później także na murawie. PZPN zareagował na te wydarzenia i skomentował całą sytuację.

