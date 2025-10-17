Nawałka nie ma wątpliwości. Tak ocenił kadencję Jana Urbana

Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana ma dobry okres. Adam Nawałka w rozmowie z "Kurierem Szczecińskim" nie ma wątpliwości, że zauważalny jest postęp w grze kadry.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Adam Nawałka

Adam Nawałka docenia pracę Jana Urbana

Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana rozegrał do tej pory już cztery mecze. Podczas wrześniowego zgrupowania mierzyliśmy się bowiem z reprezentacją Holandii oraz Finlandii. Oba te spotkania były kluczowe z punktu widzenia potencjalnego awansu na mundial w 2026 roku. Teraz z kolei, podczas październikowej przerwy na kadrę, udało nam się pokonać Litwę w ramach meczu eliminacyjnego, a w towarzyskim starciu okazaliśmy się lepsi od Nowej Zelandii.

Jednak poza samymi wynikami widać w grze Biało-Czerwonych postęp. Zespół Jana Urbana jest dużo odważniejszy od kadry Michała Probierza i coraz bardziej może podobać się styl. Nie ma także niepotrzebnych afer oraz napiętej atmosfery wokół zespołu, co z pewnością także pomaga. Nowego selekcjonera Polski chwali były, a więc legendarny Adam Nawałka, który w rozmowie z „Kurierem Szczecińskim” mówi o wielu pozytywach.

– Drugie miejsce zapewnia nam udział w barażach, ale trzeba pamiętać, że to jeszcze nie koniec eliminacji. Najbardziej rzuca się w oczy w dotychczasowej pracy selekcjonera stabilizacja składu. Mimo tego, że było mało czasu na treningi, to dzięki stabilizacji jest widoczny progres w organizacji gry całej drużyny po stracie piłki. Jest zauważalny też postęp w rozegraniu od bramkarza. Widać pomysł na grę i wykorzystanie potencjału zawodników, również poprzez drobne korekty personalne w ustawieniu. Do tego dochodzi dobre zarządzania zmianami w trakcie meczu – powiedział Adam Nawałka w rozmowie z „Kurierem Szczecińskim”.

