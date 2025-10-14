Przełom w sprawie Modera! Wreszcie wie, co mu dolega

Jakub Moder w tym sezonie jeszcze nie zagrał. Polak mierzy się z problemami zdrowotnymi, których nie jest w stanie zażegnać. Wreszcie ma nastąpić przełom, gdyż usłyszał ostateczną diagnozę - ujawnia Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

fot. Maciej Rogowski Na zdjęciu: Jakub Moder

Moder wreszcie wróci do gry? Poznał diagnozę

Jakub Moder na początku 2025 roku definitywnie opuścił Brighton i dołączył do Feyenoordu Rotterdam. Ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę, bowiem szybko wywalczył miejsce w pierwszym składzie i miał okazję zmierzyć się w Lidze Mistrzów przeciwko takim markom, jak Milan czy Inter Mediolan. Wyraźnie się odbudował i wreszcie zaczął grać na miarę potencjału oraz oczekiwań, które powstały jeszcze podczas występów w Lechu Poznań.

Od ponad dwóch miesięcy Moder pozostaje jednak poza grą. W tym sezonie nie zaliczył choćby jednego występu, a ostatni raz zagrał w meczu towarzyskim z Niceą. Od tego czasu mierzy się z problemami zdrowotnymi, które nie ustępują. Ból pleców nie pozwalał mu na powrót, a także nie ustępował, mimo ciągłego leczenia.

Moder konsultował się z wieloma specjalistami, ale nikt nie był w stanie mu pomóc. Podczas ostatniego pobytu w Polsce nastąpił jednak przełom, gdyż udało się wreszcie ustalić, co mu dolega. Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl ujawnił, że chodzi o przepuklinę kręgosłupa. Polski pomocnik otrzymał już specjalny zastrzyk, który pomoże w wyzdrowieniu.

Moder ostatnio już brał udział w treningach, ale nie były to optymalne sesje. Teraz wreszcie będzie mógł wrócić do ćwiczeń z pełnym obciążeniem. Jeśli nie zajdą jakieś komplikacje, stanie się to w ciągu najbliższych dni.