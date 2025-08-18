Milik na celowniku Betisu? Wszystko już jasne! [NOWE INFORMACJE]

Mimo długiej historii kontuzji Arkadiusz Milik wciąż ma dużą renomę na rynku. Nic więc dziwnego, że często Polak łączony jest ze znamymi klubami. Nie inaczej jest teraz. O reprezentanta Polski ma zabiegać Betis. Jaka jest prawda? Faktycznie, z naszych ustaleń wynika, że Hiszpanie pytali o Polaka. Jest jednak jedno "ale".

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Piękne piłkarskie CV. Mimo kontuzji

Gdyby nie kontuzje, to Arkadiusz Milik… No właśnie. Kibice często zadają sobie to pytanie, gdzie w sensie bilansu kariery byłby obecnie wychowanek Rozwoju Katowice bez nieszczęsnych urazów. A takie poważne miał już w karierze trzy. Mimo przeciwności losu gracz Juventusu ma jedno z ciekawszych CV w historii polskiej piłki.



Nie dziwi więc fakt, że co jakiś czas pojawiają się informacje o zainteresowaniu kolejnych klubów polskim napastnikiem. Choć i teraz od dłuższego czasu Milik leczy kontuzję i walczy po raz kolejny o powrót do gry. Wszystko wskazuje na to, że jest tego coraz bliżej, ale rodzi się pytanie w jakich barwach ten come back nastąpi.

Teraz transferu nie będzie

W poniedziałek (znów) pojawiły się informacje, że widziałby go u siebie Betis, a więc finalista europejskiego pucharu. Wizja pracy z Manuelem Pellegrinim jest faktycznie kusząca, więc goal.pl postanowił zweryfikować te informacje I jest tak, jak zakładaliśmy. Owszem Betis pytał o Milika. I to nie raz!



Problem polega na tym, że… to było kiedyś, nie teraz. Z ustaleń goal.pl wynika, że jest tak, jak pisaliśmy kilka tygodni temu. Arkadiusz Milik nie zamierza zmieniać klubu w tym okienku transferowym, teraz nie ma tematu odejścia do Betisu. Polak chce spokojnie wrócić do gry jesienią, złapać minuty w Juventusie i zmienić pracodawcę w okienku zimowym.