Media: Obrońca reprezentacji Polski skreślony przed Euro 2024

Dariusz Dobek z "Przeglądu Sportowego Onet" przekazał, że Matty Cash nie znajdzie się we wstępnej kadrze reprezentacji Polski na Euro 2024. Michał Probierz ogłosi wstępną listę powołanych na mistrzostwa Europy w Niemczech w środę (29 maja).

PressFocus Na zdjęciu: Matty Cash

Matty Cash odrzucony przez selekcjonera

Jak wynika z informacji “Przeglądu Sportowego Onet”, Matty Cash nie znajdzie we wstępnej kadrze reprezentacji Polski na nadchodzące mistrzostwach Europy w Niemczech. Piłkarz Aston Villi był postrzegany jako pewniak do wyjazdu na Euro 2024, głównie dzięki swoim osiągnięciom w klubie.

26-letni zawodnik regularnie grający w czołowym zespole Premier League, ma za sobą udany sezon, w którym Aston Villa po raz pierwszy w historii awansowała do Ligi Mistrzów. To czyniło Casha niemal oczywistym wyborem do kadry Michała Probierza.

Jedynym powodem do wątpliwości była jego kondycja zdrowotna. Ostatni raz Cash zagrał w Aston Villi 5 maja, po czym doznał kontuzji mięśnia łydki. – Uraz nie był jednak na tyle dotkliwy, by miał wykluczyć go z udziału w zgrupowaniu przed Euro 2024 – czytamy. Dziennikarz przekonuje, że selekcjoner nie zabierze Casha na turniej z innych powodów. – Tak naprawdę nigdy nie spełnił pokładanych w nim nadziei – twierdzi.

Cash w koszulce z orłem na piersi zadebiutował w listopadzie 2021 roku pod wodzą Paulo Sousy. Do tej pory rozegrał 15 spotkań w kadrze. Biało-czerwoni na Euro 2024 spotkają się z Holandią, Austrią oraz Francją.