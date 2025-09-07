Lewandowski wyróżnił reprezentanta. Laurka od kapitana

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski (Polska - Finlandia)

Lewandowski chwali Kamińskiego

Reprezentacja Polski wraca do gry, a Robert Lewandowski wraca do reprezentacji. Największe gwiazda kary nie zawiodła – to 37-latek zdobył druga bramkę w starciu z Finlandią i zanotował asystę przy trzecim golu. Snajper FC Barcelony po ostatnim gwizdku został zapytany o postawę autora trafienia na 3:0.

– Widać, że jak ktoś gra w klubie, to w reprezentacji daje mu to dodatkową moc. Świetne dwa spotkania „Kamyka”. Nie da się nie zauważyć, że gra w Kolonii go rozwija i daje mu dużo pewności siebie – przyznał Lewandowski, który w niezwykle pozytywny sposób skomentował występ Jakuba Kamińskiego. W 27. minucie zawodnik 1. FC Köln popisał się znakomitym dograniem przy golu Casha, a w drugiej połowie także skutecznie dobił strzał kapitana.

– To jest to, co „Zielu” potrafi, co świetnie mu wychodzi i co powinien robić jak najczęściej. Jako napastnicy musimy by gotowi, bo w każdej chwili może posłać takie podanie. To jest to, czego można od niego oczekiwać. Mogę mu tylko podziękować za to podanie. Ważna sytuacja, ważna bramka – w taki sposób kapitan kadry narodowej skomentował sytuację, w której zdobył bramkę po efektownym dograniu Piotra Zielińskiego.