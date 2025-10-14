Lewandowski wrócił do krytycznych uwag. „To bzdury”

Action Plus Sports Images/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski mówi o swojej formie w tym sezonie

Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana na swoim koncie ma trzy zwycięstwa i jeden remis. To bilans lepszy, niż wielu się spodziewało. Poza poprawą wyników i zdecydowanym przybliżeniem do wyjazdu na mundial, Biało-Czerwoni nie mogą narzekać także na atmosferę, która jest wokół zespołu narodowego. W ostatnim czasie wiele rzeczy więc zaczyna się – mówiąc kolokwialnie – spinać.

W meczu z Litwą gola zdobył także Robert Lewandowski, co w pewien sposób, przynajmniej na moment, mogło zamknąć dyskusje na temat przydatności napastnika FC Barcelony w kadrze oraz jego formy w obecnym sezonie. W rozmowie z „TVP Sport” po tej rywalizacji wrócił on do właśnie tego ostatniego aspektu i krytyki z nim związanej.

– Każdy, jak ktoś szuka u mnie jakiegoś aspektu, który powoduje, żeby coś wyjaśnić, to zawsze powie, że stary, nie potrafi biegać albo nie chce mu się biegać, albo nie pressuje. To są bzdury, wystarczy zobaczyć na ilość przebiegniętego dystansu czy to ile biegam w meczu, więc to tak nie jest – powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z „TVP Sport”.

