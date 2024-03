fot. Imago / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski w 2024 roku imponuje skutecznością

Kolejny udany występ polski napastnik zaliczył w hicie La Liga, w którym FC Barcelona pokonała Atletico Madryt (3:0)

Reprezentant Polski w rozmowie z Eleven Sports wypowiedział się na temat walki w barażach o awans na Euro, o swojej formie, a także o metodach nauki nowego języka

Robert Lewandowski: Będzie dobrze

Robert Lewandowski w 2024 roku znów regularnie zdobywa bramki. Ogólnie strzelił ich w tym sezonie 20. Tymczasem tylko w tym roku, licząc wszystkie rozgrywki, kierował piłkę do siatki jedenaście razy. Jednocześnie zawodnik jest pozytywnie nastawiony przez zbliżającym się spotkaniem reprezentacji Polski z Estonią.

– Mam wewnętrzne poczucie, że będzie dobrze. Musimy jednak wszystko pokazać na boisku w tym pierwszym spotkaniu. Trzeba wejść dobrze w mecz i grać to, co chcemy. Nie dawać przeciwnikowi zbyt dużo swobody. Musimy mieć spotkanie pod kontrolą – mówił Lewandowski przed kamerą Eleven Sports.

Polski napastnik opowiedział też o tym, co ma wpływ na poprawę skuteczności w drugiej części sezonu w porównaniu do rundy jesiennej. – Czasami trudniejsze momenty przychodzą i pojawiają się mocniejsze komentarze, to normalne. Czasem jednak trzeba podejmować decyzje, które nie przynoszą efektu tu i teraz, ale mają dać je w przyszłości. Ma to zaowocować w późniejszym terminie. Miniony rok był ciężki dla mnie. Dużo się jednak nauczyłem, wyciągnąłem wnioski i staram się dzisiaj być pod grą. Pomagam młodym zawodnikom, ale też potrzebuję pomocy od nich. Tylko razem możemy iść w jednym kierunku, aby wygrywać – przekonywał piłkarz FC Barcelony.

Robert Lewandowski po meczu z Atletico, w którym zanotował dwie asysty i strzelił gola. ⤵️



✅ o swojej formie w 2024 roku

✅ o zbliżających się barażach o Euro 2024

✅ o nauce języków



Rozmawiał @matswiecicki. pic.twitter.com/vpExZw2RsQ — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 17, 2024

Hiszpańskie media są pod wrażeniem umiejętności językowych Lewego, który potrafi się swobodnie komunikować w języku hiszpańskich. O swoich mediach nauki zawodnik też wyraził kilka słów.

– Systematyczność jest najważniejsza. Każdego dnia poznawałem nowe słówka. Mam taką technikę, że wolę się uczyć mniej a dobrze, niż więcej a średnio. Przez pierwsze trzy miesiące uczyłem się z nauczycielem, ale później już samodzielnie. Który język trudniejszy: niemiecki czy hiszpański? Trudno powiedzieć. Za dużo czasu spędziłem w Niemczech, aby to stwierdzić. Było to już dawno temu (śmiech). W każdym razie myślałem, że czas przeszły w języku hiszpańskim jest łatwiejszy – powiedział Lewandowski.

Czytaj więcej: Lewandowski zachwycił, kapitalne noty Polaka