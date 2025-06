Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Michał Probierz

Lewandowski nie czekał. Co zrobi PZPN?

W niedzielny wieczór piłkarska Polska została nawiedzona przez potężną burzę. Najpierw Michał Probierz postanowił dokonać zmiany kapitana reprezentacji – Robert Lewandowski stracił opaskę na rzecz Piotra Zielińskiego. Chwilę później największa gwiazda kadry Biało-Czerwonych zareagowała, a o swojej decyzji poinformowała na portalu X, publikując oficjalny komunikat:

– Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski postanowiłem do czasu kiedy jest trenerem zrezygnować z gry w Reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie – w taki sposób Lewandowski odpowiedział Probierzowi za pomocą mediów społecznościowych.

Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski postanowiłem do czasu kiedy jest trenerem zrezygnować z gry w Reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie. 🇵🇱 — Robert Lewandowski (@lewy_official) June 8, 2025

Co w tej sytuacji zrobi PZPN? Krajowa federacja została postawiona pod ścianą. Robert Lewandowski to kluczowa postać kadry i jej największa gwiazda – jeżeli 36-latek podtrzyma swoją deklarację i nie wróci do reprezentacji trenowanej przez Michała Probierza, przyszłość aktualnego selekcjonera maluje się w czarnych barwach. A już we wtorek Polska zmierzy się w Finlandią w niezwykle istotnym meczu eliminacji do Mistrzostw Świata 2026.