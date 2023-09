IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Cezary Kulesza

UEFA postanowiła dopuścić młodzieżowe kadry Rosji do międzynarodowych rozgrywek

Cezary Kulesza zareagował na ruch europejskiej federacji piłkarskiej

Prezes PZPN jest pewny – Polska nie będzie grać z Rosją

Kulesza zdecydował. Polska na pewno nie zagra z Rosją

UEFA podjęła niezwykle kontrowersyjną decyzję – europejska federacja piłkarska uznała, że młodzieżowe kadry Rosji (do U-17) znowu będą mogły brać udział w międzynarodowych rozgrywkach. Ta decyzja zniesmaczyła opinię publiczną, chociaż wielu wcale nie zaskoczyła, biorąc pod uwagę wcześniejsze zachowanie związku.

Jak ten ruch komentował Aleksander Ceferin, prezes UEFA?

– UEFA jest zdeterminowana, aby to stanowisko trwało aż do zakończenia wojny i przywrócenia pokoju. Ale zakazując dzieciom udziału w naszych rozgrywkach, nie tylko nie uznajemy i nie przestrzegamy podstawowego prawa do ich holistycznego rozwoju, ale także bezpośrednio je dyskryminujemy.

Na pierwszą reakcję nie trzeba było długo czekać. Anglicy poinformowali, że ich ekipy juniorskie nie wezmą udziału w spotkaniach z Rosją.

Teraz całą sytuację skomentował na swoim profilu na portalu X (Twitter) Cezary Kulesza, prezes PZPN:

– Z zaskoczeniem przyjąłem wczorajsze oświadczenie Komitetu Wykonawczego UEFA. Jeśli rosyjskie drużyny narodowe zostaną dopuszczone do rozgrywek nasze reprezentacje narodowe nie będą z nimi rywalizować. To jedyna słuszna decyzja.