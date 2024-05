Reprezentacja Polski z jasnym planem przed Euro 2024

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Plany reprezentacji Polski na najbliższe tygodnie

Reprezentacja Polski wywalczyła awans na Euro 2024. W każdym razie schody dopiero przed Biało-czerwonymi. Na turnieju w Niemczech w fazie grupowej ekipa Michała Probierza zmierzy się z Holandią, Austrią i Francją. Tymczasem jasny jest już dokładny plan dla kadry. Kadra reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy ma zostać ogłoszona w środę 29 maja. Z kolei zgrupowanie przed Euro 2024 piłkarze Biało-czerwonych mają zacząć 2 czerwca i będzie ono miało miejsce w Warszawie.

W trakcie przygotowań do turnieju polska drużyna rozegra dwa spotkania kontrolne i oba zostaną rozegrane na PGE Narodowym. Najpierw 7 czerwca o godzinie 20:45 reprezentacja Polski zmierzy się z Ukrainą. Z kolei trzy dni później w ostatnim teście przed startem europejskiego czempionatu Biało-czerwoni zmierzą się z Turcją.

Polska – Holandia już 16 czerwca

Najpóźniej do 7 czerwca do godziny 23:59 sztab reprezentacji Polski musi zgłosić oficjalną listę powołanych graczy na mistrzostwa Europu. Z kolei wylot na turniej do Niemiec odbędzie się 11 czerwca. Tym samym pięć dni przed starciem z Oranje polska drużyna będzie już w swojej bazie.

Polscy zawodnicy i sztab szkoleniowy na czas Euro 2024 będą mieszkać w hotelu Sheraton w Hanowerze. Z kolei bazą sportowych dla Biało-czerwonych będą obiekty akademii piłkarskiej Hannoveru 96.

