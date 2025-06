ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Kulesza szuka nowego selekcjonera reprezentacji Polski

Michał Probierz nie jest już selekcjonerem reprezentacji Polski. Trener podał się do dymisji, tłumacząc swoją decyzję dobrem drużyny narodowej. Choć nie odniósł się bezpośrednio do konfliktu z Robertem Lewandowskim ani słabych wyników kadry, trudno nie łączyć tych wydarzeń z jego rezygnacją.

Prezes PZPN Cezary Kulesza zdradził w rozmowie z Radiem Zet nazwiska czterech potencjalnych następców Probierza. Wśród nich znaleźli się Jan Urban, Adam Nawałka, Jacek Magiera i Jerzy Brzęczek. – Mam mało czasu na decyzję. Musi to być ktoś, kto nie będzie się uczył nazwisk. Myślę, że Polak – powiedział Kulesza.

Zobacz również: Brazylijczyk chce grać w reprezentacji Polski (WIDEO)

W temacie wyboru nowego selekcjonera zareagował też Tomasz Ćwiąkała, który w serwisie „X” zaproponował nieco inną kandydaturę. – Poza totalnie oczywistymi nazwiskami (Urban, Skorża) sprawdziłbym dyspozycyjność Kosty Runjaicia. Pewnie i tak by nie przyjął, bo po co mu taki bajzel, skoro ma TOP5, ale w idealnym świecie warto byłoby przynajmniej zapytać i przeanalizować – napisał dziennikarz.

Do wpisu Ćwiąkały odniósł się Kuba Polkowski, który kilka miesięcy temu spotkał się z Runjaiciem w Udine. – Kiedy byliśmy u niego w lutym, to wyraźnie dał do zrozumienia, że powrót do Ekstraklasy już go nie interesuje i jedyna oferta, jaką by rozważył, to właśnie ta z reprezentacji Polski. To byłby dobry kandydat, ale w tym momencie, pewnie nierealny – przyznał Polkowski.

Kosta Runjaić od 1 lipca 2024 roku prowadzi włoskiego Udinese. Jego zespół zajął dwunaste miejsce w niedawno zakończonym sezonie Serie A.