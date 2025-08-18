Kiwior trafi do FC Porto?! Urban doradza reprezentantowi Polski

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Jakub Kiwior w FC Porto to dobra informacja dla reprezentacji Polski

Jakub Kiwior jeszcze tego lata może zmienić klub. Wiele bowiem wskazuje na to, że w końcu, po wielu tygodniach spekulacji i rozważań, Polak odejdzie z Arsenalu. Kanonierzy prowadzą bowiem rozmowy z FC Porto ws. transfery reprezentanta Polski. Sam piłkarz ma być zainteresowany takimi przenosinami, a w zespole z Portugalii stworzyłby duet stoperów z innym rodakiem, Janem Bednarkiem.

Takie rozwiązanie wydaje się byłoby bardzo dobre dla reprezentacji Polski. Obaj środkowi obrońcy mogliby zgrywać się w jednym klubie, co procentowało by w meczach kadry. Poza tym sam Kiwior w końcu mógłby liczyć także na pewny plac, bowiem do tej pory w Arsenalu raczej pełnił rolę rezerwowego. Jan Urban zapytany o takie przenosiny zdecydowanie wskazał, na konieczność regularnej gry Kiwiora.

– Nie rozmawiałem z nim, ale wiem, że coś jest na rzeczy. Jeśli nie ma go w kadrze meczowej, to znaczy, że coś się dzieje. W FC Porto miałby zdecydowanie większe szanse na regularną grę. Jest długo w Arsenalu – jeśli do pewnego momentu nie gra się regularnie, to – w zależności od ambicji zawodnika – jeśli do takiego transferu dochodzi, to znaczy, że piłkarz chce grać. W pewnym momencie ambicje finansowe schodzą na drugi plan. Piłkarz chce grać, a o to w tym wszystkim chodzi. A jak dobrze gra, to finanse i tak za tym pójdą – powiedział Jan Urban w rozmowie z kanałem „Meczyki.pl”.

Zobacz także: Kiwior jednak opuści Arsenal?! Znany klub walczy o Polaka