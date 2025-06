PressFocus Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Jakub Kiwior przed meczem Polska – Mołdawia: Mamy coś do udowodnienia

Już w piątek do gry wróci reprezentacja Polski. Tego dnia podopieczni Michała Probierza zmierzą się przed własną publicznością z Mołdawią. Ostatnie starcia Biało-Czerwonych z tym rywalem były kompletnie nieudane. W czerwcu 2023 roku przegraliśmy na wyjeździe 2:3, a kilka miesięcy później na Stadionie Narodowym padł remis 1:1.

Tymczasem w poniedziałek odbyła się konferencja prasowa reprezentacji Polski. Gościł na nie niej m.in. Jakub Kiwior. Defensor Arsenalu został zapytany przez Jacka Kurowskiego z „TVP Sport” o właśnie dwa poprzednie spotkania z Mołdawią. 25-latek zaznaczył, że zawodnicy mają coś do udowodnienia.

– Bardzo dobrze pamiętam te dwa mecze. Nie były one zbyt pozytywne i dlatego mamy sobie coś do wyjaśnienia. Czekam na to starcie tak jak na inne w reprezentacji. Na pewno podejdziemy do tego meczu, jak do każdego innego i będziemy chcieli wygrać – powiedział Jakub Kiwior.

Zawodnik Arsenalu ma już na koncie 33 występy w reprezentacji Polski. 25-letni defensor może się pochwalić nawet jednym trafieniem. Jakub Kiwior wpisał się na listę strzelców w starciu towarzyskim z Niemcami, które odbyło się w czerwcu 2023 roku.