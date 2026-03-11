Kamiński ocenił młody talent z Porto. Padły mocne słowa

Oskar Pietuszewski to zawodnik, który ostatnio robi furorę w lidze portugalskiej. Ostatnio w rozmowie z Interia.pl na temat młodego zawodnika głos zabrał Jakub Kamiński.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Jakub Kamiński docenił występy Oskara Pietuszewskiego

Oskar Pietuszewski to jeden z tych zawodników, z którymi wiązane są ogromne nadzieje w kontekście występów w reprezentacji Polski. Niektórzy wierzą, że piłkarz FC Porto otrzyma powołanie do kadry już na marcowe starcie drużyny Jana Urbana. Tymczasem swoimi przemyśleniami na temat gracza podzielił się ostatnio Jakub Kamiński.

– Na żywo widziałem go tylko w kadrze U21 w meczu z Czarnogórą, bo jesienią byliśmy na meczu na stadionie GKS-u Katowice. Nie ma co kryć. To chłopak, który swoją przebojowością, odwagą, czasami arogancją na boisku, robi niesamowite rzeczy, więc super, że postawił ten kolejny krok, że się nie bał, że już wyjechał w tak młodym wieku – mówił piłkarz FC Koeln w rozmowie z Przemysławem Langierem z Interia Sport.

– Mając 17 lat, trafić do tak dużego klubu jak FC Porto i od razu prezentować się na niebywale wysokim poziomie. To jest coś niesamowitego. To tylko będzie wartość dodana dla reprezentacji, dla nas wszystkich – zaznaczył Kamiński.

Pietuszewski w trakcie zimowego okna transferowego trafił z Jagiellonii Białystok do FC Porto za osiem milionów euro. Zawodnik związał się z klubem z Portugalii kontraktem do stycznia 2029 roku. Aktualnie rynkowa wartość piłkarza szacowana jest na 12 milionów euro.

W tej kampanii Pietuszewski wystąpił w ośmiu meczach Smoków, notując w nich dwa trafienia i dwie asysty.