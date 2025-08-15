Jan Urban szykuje niespodziankę. Nowa twarz w reprezentacji

Jan Urban planuje powołać Jana Ziółkowskiego na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski - donosi "Przegląd Sportowy Onet”. Dla 20-letniego obrońcy będzie to okazja na debiut w kadrze.

PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Jan Ziółkowski ma zostać powołany do kadry

Reprezentacja Polski po trzech meczach eliminacji mistrzostw świata 2026 ma na koncie sześć punktów. Porażka z Finlandią (1:2) w Helsinkach znacznie skomplikowała sytuację Biało-Czerwonych w walce o awans na mundial. Kolejne spotkania odbędą się podczas wrześniowego zgrupowania. 4 września Polska zagra w Rotterdamie z Holandią, a 7 września w Chorzowie czeka nas rewanż z Finlandią.

W lipcu tego roku funkcję selekcjonera przejął Jan Urban, zastępując Michała Probierza. Jednym z jego pierwszych wyzwań była uregulowanie relacji z Robertem Lewandowskim. Urban przyznał, że rozmawiał telefonicznie z kapitanem reprezentacji, który wcześniej znalazł się w konflikcie z Probierzem. Napastnik Barcelony nie wystąpi jednak na inaugurację La Liga z powodu urazu mięśnia dwugłowego uda, co dodatkowo komplikuje sytuację kadry przed kluczowymi wrześniowymi spotkaniami.

Jak informuje „Przegląd Sportowy Onet”, Jan Ziółkowski zostanie po raz pierwszy powołany na zgrupowanie seniorskiej kadry Polski. 20-letni środkowy obrońca Legii Warszawa ma zostać doceniony przez nowego selekcjonera. Decyzja Jana Urbana zbiega się z głośnym transferem Ziółkowskiego do Romy. Dotąd stoper wystąpił w pięciu meczach w kadrze do lat 20.

Włoskie media już wcześniej donosiły, że Legia osiągnęła porozumienie z włoskim gigantem, a Ziółkowski niebawem podpisać kontrakt w stolicy Italii. 20-latek w pierwszym zespole warszawskiego klubu rozegrał 37 meczów i zdobył dwie bramki. Wojskowi na Ziółkowskim zarobią sześć milionów euro, a kolejne 1,5 mln ma trafić w formie bonusów.