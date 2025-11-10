Jan Urban powoła nowego bramkarza. Zaskakujący wybór

Jan Urban musi znaleźć zastępstwo dla kontuzjowanego Łukasza Skorupskiego. Paweł Gołaszewski z tygodnika "Piłka Nożna" poinformował, że wybór padł na Mateusza Kochalskiego z Karabachu Agdam.

PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Mateusz Kochalski otrzyma powołanie do kadry

Jan Urban objął reprezentację Polski w lipcu po zwolnieniu Michała Probierza, który skonfliktował się z Robertem Lewandowskim. 63-letni trener rozpoczął pracę z kadrą bardzo udanie. Pod jego wodzą Biało-Czerwoni jeszcze nie zaznali smaku porażki.

W eliminacjach mistrzostw świata Polska pokonała Finlandię (3:1) i Litwę (2:0), a w meczu z Holandią zremisowała (2:2). W listopadzie czekają nas kolejne spotkania. 14 listopada Polacy zmierzą się z Holandią w Warszawie, a trzy dni później zagrają na wyjeździe z Maltą.

Tuż przed zgrupowaniem kadry kontuzji nabawił się Łukasz Skorupski, który doznał urazu w meczu Bologna – Napoli, opuszczając boisko już w 8. minucie. W związku z tym konieczne było powołanie kolejnego bramkarza.

Do kadry zostanie włączony Mateusz Kochalski, który świetnie spisuje się w barwach Karabachu Agdam. Były zawodnik Stali Mielec gra z azerskim klubem w Lidze Mistrzów, a już w zeszłym roku otrzymał powołanie do kadry, choć jeszcze nie zadebiutował w seniorskiej reprezentacji.

Na listopadowe zgrupowanie Urban wcześniej powołał również Bartłomieja Drągowskiego z Panathinaikosu, Kamila Grabarę z VfL Wolfsburg i Kacpra Tobiasza z Legii Warszawa. W najbliższych meczach kadry zabraknie też kontuzjowanego Jana Bednarka.