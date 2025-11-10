Urban ma ból głowy. Lider defensywy nie zagra z Holandią?

Reprezentacja Polski podczas najbliższego zgrupowania zagra z Holandią oraz Maltą. Pod znakiem zapytania stoi wyjazd Jana Bednarka, który w ostatnim meczu FC Porto opuścił murawę z urazem.

fot. MTB Photo Na zdjęciu: Jan Bednarek

Bednarek ma problem. Trener odradza wyjazd na kadrę

Reprezentacja Polski jest praktycznie pewna zajęcia drugiego miejsca w grupie eliminacyjnej, co oznacza walkę o awans na mistrzostwa świata w barażach. Ma przed sobą jeszcze mecze z Holandią oraz Maltą, które rozegra przy okazji najbliższego, listopadowego zgrupowania.

Jan Urban dotąd miał komfortową sytuację, ale najbliższe zgrupowanie zapowiada się na znacznie bardziej skomplikowane. Chodzi głównie o sytuację kadrową i problemy w defensywie. Pod znakiem zapytania stoi wyjazd Łukasza Skorupskiego, który w ten weekend nie dokończył meczu na włoskich boiskach. Kłopoty ze zdrowiem ma również Jan Bednarek, czyli absolutny lider formacji obronnej.

Zawodnik FC Porto po niespełna 20 minutach spotkania z FC Famalicao poprosił o zmianę, a powodem był uraz kolana. Polski Związek Piłki Nożnej nie wydał jeszcze w tej sprawie żadnego komunikatu. Z Portugalii docierają jednak nieciekawe sygnały, które sugerują, że Bednarek opuści najbliższe zgrupowanie.

– Lekarz jest dobrej myśli, jeśli chodzi o stan Bednarka. Ból odczuwał już po poprzednim meczu. Ostatnio czuł się dobrze, ale podczas tego meczu znów był problem. Musi zostać z nami, odpocznie i zobaczymy co dalej – przyznał trener Francesco Farioli.

Tego lata Bednarek podjął znakomitą decyzję o transferze do FC Porto, gdzie się odbudował. Do tej drużyny trafił też Jakub Kiwior, więc polski duet może zgrywać się na co dzień w klubie.