Tomaszewski wskazał swojego faworyta na selekcjonera kadry. To spore zaskoczenie

Cezary Kulesza szuka selekcjonera reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski pozostaje bez selekcjonera po tym, jak Michał Probierz podał się do dymisji po porażce z Finlandią (1:2) w Helsinkach w ramach eliminacji mistrzostw świata. Kryzys w kadrze rozpoczął się od odebrania opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu. „Przegląd Sportowy Onet” przekazał, że Cezary Kulesza skreślił kandydatury Adama Nawałki oraz Jerzego Brzęczka na stanowisko selekcjonera.

Jednym z najbardziej komentowanych nazwisk ostatnich dni jest Miroslav Klose. To wybitny napastnik niemieckiej kadry. Według Jana Tomaszewskiego, 47-latek mógłby wprowadzić nową jakość do naszej drużyny narodowej. Legendarny bramkarz w rozmowie z „Super Expressem” podkreślił, że polska piłka potrzebuje świeżego spojrzenia, zwłaszcza takiego, które kładzie nacisk na przygotowanie fizyczne oraz taktyczne.

– My musimy, tak jak Niemcy, zniwelować tę przewagę techniczną, jaką posiadają południowcy poprzez nieprawdopodobne przygotowanie fizyczne i nieprawdopodobną taktykę. Słyszałem, że zgłaszał się Miroslav Klose. I to jest świetny pomysł! Ja bym mu dorzucił Łukasza Piszczka jako asystenta i niech to ciągną! Klose, wicemistrz świata, mistrz świata, klub strzelców. Piszczek… Ojeju, ile on ma meczów w Lidze Mistrzów, ile miał wspaniałych spotkań, grał w finale Ligi Mistrzów – podkreślił Tomaszewski.