Jan Tomaszewski reaguje po rezygnacji Lewandowskiego. Stanął po stronie Probierza

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Tomaszewski: Lewandowski nie może wybierać sobie spotkań

Reprezentacji Polski pokonała Mołdawię (2:0) w meczu towarzyskim w miniony piątek i miała spokojnie przygotować się do kolejnego starcia z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Podczas czerwcowego zgrupowania zabrakło Roberta Lewandowskiego, który tłumaczył później absencję trudami sezonu i zmęczeniem mentalnym.

Michał Probierz w niedzielę zdecydował, że Lewandowski starci opaskę kapitana na rzecz Piotra Zielińskiego. Rezygnacji z gry w kadrze napastnika Barcelony wywołała burzę. Choć Jan Tomaszewski w przeszłości często krytykował obecnego selekcjonera, tym razem jasno przyznał, że Probierz postąpił słusznie.

Zobacz również: Robert Lewandowski wysyła sygnały alarmowe (WIDEO)

– Lewandowski powiedział, że zmęczony jest i nie zagra w kadrze. To chyba pierwszy przypadek w światowym futbolu. A poza tym wydaje mi się, że jego przyjazd do Katowic był wymuszony. Nawet go w szpalerze dla Grosickiego nie było. Jeszcze raz podkreślam, jeśli Robert chce grać w reprezentacji Polski, to nie może wybierać sobie spotkań, w których on będzie grał albo nie będzie grał – stwierdził Tomaszewski.

– Nie ma przymusu gry w reprezentacji Polski. Lewandowski bardzo dużo zrobił dla reprezentacji Polski i dla polskiej piłki. Jest najlepszym piłkarzem w historii polskiej piłki. Ale jeszcze raz powtarzam, tu nie chodziło o Roberta zawodnika, ale o Roberta człowieka. Kapitana i piłkarza, który czuje się z drużyną związany. Sytuacja jest nauczką, to jest przecięcie wrzodu – dodał.