Hit w Rotterdamie. Oficjalne składy na mecz Holandia – Polska już znane!

19:26, 4. września 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik

Reprezentacja Polski zmierzy się w Rotterdamie z Holandią. Znane są już składy. Biało-czerwoni zmierzą się z Oranje w pierwszym z dwóch ważnych spotkań wrześniowego zgrupowania.

Piotr Zieliński
fot. Zuma Press / Piotr Zieliński Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Reprezentacja Polski zaczyna nową erę

Reprezentacja Polski wchodzi w nowy etap. Po czerwcowym starciu z Finlandią z posady selekcjonera został zwolniony Michał Probierz, a jego miejsce zajął Jan Urban. Choć podczas wrześniowego zgrupowania nie było zbyt wiele czasu na pracę z kadrą, były trener Górnika Zabrze spogląda w przyszłość z optymizmem.

Najważniejszym meczem dla Biało-czerwonych będzie potyczka przeciwko Finlandii, która odbędzie się w najbliższą niedzielę na Superauto.pl Stadionie Śląskim. Zanim jednak dojdzie do tego spotkania, polską ekipę czeka rywalizacja z Holandią. Oranje podejdą do meczu w roli zdecydowanego faworyta, chcąc zaprezentować swoją najlepszą formę.

Obie drużyny zmierzą się po nieco ponad rocznej przerwie. Holandia miała okazję rywalizować z Polską podczas Euro 2024. Wówczas górą byli Pomarańczowi (2:1). Polska objęła prowadzenie po golu Adama Buksy, jednak później na listę strzelców wpisali się Cody Gakpo i Wout Weghorst.

W ośmiu ostatnich spotkaniach między tymi drużynami siedem razy zwyciężała reprezentacja Holandii, a raz padł remis. Polska ostatni raz pokonała Oranje dawno temu – w maju 1979 roku, wygrywając dwoma golami.

Składy na mecz Holandia – Polska

Holandia:

Polska: Skorupski – Cash, Wiśniewski, Bednarek, Kiwior, Slisz, Zieliński, Szymański, Kamiński, Zalewski, Lewandowski.

