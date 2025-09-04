Hit w Rotterdamie. Oficjalne składy na mecz Holandia – Polska już znane!

Reprezentacja Polski zaczyna nową erę
Reprezentacja Polski wchodzi w nowy etap. Po czerwcowym starciu z Finlandią z posady selekcjonera został zwolniony Michał Probierz, a jego miejsce zajął Jan Urban. Choć podczas wrześniowego zgrupowania nie było zbyt wiele czasu na pracę z kadrą, były trener Górnika Zabrze spogląda w przyszłość z optymizmem.
Najważniejszym meczem dla Biało-czerwonych będzie potyczka przeciwko Finlandii, która odbędzie się w najbliższą niedzielę na Superauto.pl Stadionie Śląskim. Zanim jednak dojdzie do tego spotkania, polską ekipę czeka rywalizacja z Holandią. Oranje podejdą do meczu w roli zdecydowanego faworyta, chcąc zaprezentować swoją najlepszą formę.
Obie drużyny zmierzą się po nieco ponad rocznej przerwie. Holandia miała okazję rywalizować z Polską podczas Euro 2024. Wówczas górą byli Pomarańczowi (2:1). Polska objęła prowadzenie po golu Adama Buksy, jednak później na listę strzelców wpisali się Cody Gakpo i Wout Weghorst.
W ośmiu ostatnich spotkaniach między tymi drużynami siedem razy zwyciężała reprezentacja Holandii, a raz padł remis. Polska ostatni raz pokonała Oranje dawno temu – w maju 1979 roku, wygrywając dwoma golami.
Składy na mecz Holandia – Polska
Holandia: –
Polska: Skorupski – Cash, Wiśniewski, Bednarek, Kiwior, Slisz, Zieliński, Szymański, Kamiński, Zalewski, Lewandowski.
